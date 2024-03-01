شاهد.. الهلال يهزم الاتحاد ويحلق في صدارة الدوري السعودي

عزز الهلال صدارته لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم، بفوزه -اليوم الجمعة- على ضيفه الاتحاد 3-1، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي تعثر بالتعادل 4-4 مع ضيفه الحزم أمس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 12 عن طريق نغولو كانتي، قبل أن يدرك الهلال التعادل في الدقيقة 39 عبر صالح الشهري.

وفي الدقيقة 59 سجل الهلال هدفه الثاني عن طريق مالكوم، بينما أضاف سعود عبد الحميد الهدف الثالث في الدقيقة الـ66.

وبذلك نجح الهلال في الفوز بأول مواجهة من أصل 3 أمام الاتحاد، حيث يلتقيان مجددا الثلاثاء المقبل في الرياض بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وإيابا بعد ذلك بأسبوع في مدينة جدة.