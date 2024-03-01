شاهد.. السعودية تطلق الهوية الرسمية لملف ترشحها لمونديال 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إطلاق الحملة والهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، للمرة الأولى في السعودية والثانية في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأصبحت السعودية البلد الوحيد المتقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2034 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد 27 يوما فقط من الإعلان عن حملتها، وهو ما يتوج عاما مذهلا مع وصول نجوم كبار للدوري السعودي للمحترفين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار.

وتحت شعار "معا ننمو"، أطلق الاتحاد حملته قائلا إنها تقوم على 3 أهداف:

تنمية القدرات البشرية.

تنمية كرة القدم.

تنمية جسور التواصل.

🙌 معًا لتنمية القدرات البشرية

⚽ معًا لتنمية كرة القدم

🌍 معًا لتنمية جسور التواصل يجسّد شعار #معًا_ننمو مسيرة التحول والنمو الكبير لدى الكرة السعودية، والأثر الإيجابي الشامل على المجتمع الكروي الدولي لمعرفة المزيد: https://t.co/f9jcqwgPYv #ترشح_السعودية2034 pic.twitter.com/QDwt1l4GYu — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 1, 2024

وقال الاتحاد في بيانه إن "تصميم الهوية البصرية يعكس جوهر التراث الثقافي للمملكة ومجتمعها الشاب الحيوي".

نجوم ونجمات المستقبل من مراكز التدريب الإقليمية ينشرون رسالة #ترشح_السعودية2034 مع نجوم #دوري_روشن_السعودي قبل انطلاق الكلاسيكو 🇸🇦⚽️ pic.twitter.com/OEoYZ19IEz — دوري روشن السعودي (@SPL) March 1, 2024

وأضاف أن "شعار الملف يتألف من عدة أشرطة ملوّنة ومزيّنة بالعديد من الرموز المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صمّمت هذه الأشرطة على شكل الرقم 34" في إشارة إلى النسخة الـ25 من المونديال عام 2034.

وإلى جانب هذه الهوية التي أكد الاتحاد أنها "تحاكي شكل الخريطة الجغرافية للمملكة العربية السعودية (…) وتعكس التنوّع الكبير الذي يتميز به المجتمع السعودي وتضاريس المملكة الساحرة"؛ نُشر فيديو صوّر بمناطق مختلفة في السعودية بمشاركة نجوم كرة قدم حاليين وسابقين.

جاء الوقت لنشارك طموحنا مع العالم.. #ترشح_السعودية2034 🌎 الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، والذي يحمل شعار #معًا_ننمو 🇸🇦 للمزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لملف الترشح ⬅ https://t.co/BZOBLXsNQi pic.twitter.com/64AvvsiBed — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 1, 2024

وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل إن تقديم ملف الترشح "يأتي كخطوة مهمة في رحلة المملكة الرياضية والكروية بالأخص (…) ودعوة مفتوحة للعالم من أجل الانضمام إلينا في هذه الرحلة".

وتُعدّ كرة القدم خصوصا والرياضة عموما عنصرا رئيسا في "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.