شاهد.. الأهلي المصري يحسم صدارة المجموعة الرابعة في أبطال أفريقيا

حسم الأهلي المصري صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 1-صفر في المباراة التي جمعتهما -اليوم الجمعة- بالجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة، والتي شهدت أيضا شباب بلوزداد الجزائري على ميدياما الغاني 3-صفر.

وفشل فريقا الأهلي ويانغ أفريكانز في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 46.

حسين الشحات يهدي الأهلي المصري هدف التقدم بعد تمريرة جميلة من علي معلول ⚽️🔥#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي | #يانغ_أفريكانز pic.twitter.com/IxeDT6yh2X — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2024

ورفع الأهلي رصيده على 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد يانغ أفريكانز عند ثماني نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رؤوف بن غيث وليونيل وامبا ولامين جالو في الدقائق 27 و42 و.84

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف يانغ أفريكانز، وتوقف رصيد ميدياما عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.