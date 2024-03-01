رياضة

شاهد.. الأهلي المصري يحسم صدارة المجموعة الرابعة في أبطال أفريقيا

الأهلي المصري https://twitter.com/AlAhly/status/1763609100795932724
الأهلي المصري حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في دوري أبطال أفريقيا (موقع النادي)
1/3/2024-|آخر تحديث: 1/3/202410:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حسم الأهلي المصري صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 1-صفر في المباراة التي جمعتهما -اليوم الجمعة- بالجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة، والتي شهدت أيضا فوز شباب بلوزداد الجزائري على ميدياما الغاني 3-صفر.

وفشل فريقا الأهلي ويانغ أفريكانز في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 46.

 

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد يانغ أفريكانز عند 8 نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة سجلها رؤوف بن غيث وليونيل وامبا ولامين جالو بالدقائق 27 و42 و84.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف يانغ أفريكانز، وتوقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

المصدر : الألمانية