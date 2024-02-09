موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار غدا السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش (15:00) إلى ملعب لوسيل في العاصمة الدوحة؛ حيث تقام المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم بين منتخب قطر حامل اللقب وصاحب الضيافة، ونظيره الأردني الذي يخوض النهائي الآسيوي أول مرة في تاريخه.

تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت مكة المكرمة وقطر (المستضيفة)، ويديرها الحكم الصيني ما نينغ.

وتبث المباراة قنوات عربية وإقليمية وعالمية على رأسها شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وقناة الكأس القطرية على قناتين (إكسترا 1 وإكسترا 2)، ومنها قنوات "إس إس سي 1" السعودية، والرابعة العراقية.

وهذه هي المواجهة العربية الخالصة الثالثة في تاريخ كأس آسيا، بعد نسخة عام 1996 الذي فازت فيه السعودية باللقب على حساب الإمارات، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي وحسمها "الأخضر" بركلات الترجيح 4-2، ونسخة 2007 التي توج فيها العراق باللقب بعد فوزه على السعودية 1-0.

تأهل منتخب قطر إلى النهائي بعد فوز مثير على إيران 3-2، في حين تأهل الأردن بفوز تاريخي على كوريا الجنوبية 2-0.

ويقود قطر المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، في حين يقود الأردن المدرب المغربي حسين عموتة.

المواجهات السابقة بين الأردن وقطر:

يتفوق المنتخب القطري بفوزه على نظيره الأردني 12 مرة، مقابل 6 انتصارات للنشامى، وتعادل المنتخبان في 5 مباريات.

الطريق إلى النهائي:

منتخب الأردن

المجموعة الخامسة:

فاز 4-0 على ماليزيا.

تعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية.

خسر 1-0 أمام البحرين (دور الـ16).

تغلب 3-2 على العراق (دور الثمانية).

تفوق 1-0 على طاجيكستان (الدور قبل النهائي).

هزم كوريا الجنوبية 2-0.

منتخب قطر المجموعة الأولى:

فازت 3-0 على لبنان.

تغلبت 1-0 على طاجيكستان.

هزمت الصين 1-0 (دور الـ16).

تفوقت 2-1 على فلسطين (دور الثمانية).

تغلبت على أوزبكستان 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.قبل النهائي:

فازت 3-2 على إيران.

سجل الأردن في البطولة

شارك في أعوام 2004 و2011 و2015 و2019.

أفضل نتيجة قبل هذه النسخة: دور الثمانية في 2004 و2011.

يحتل المركز الـ87 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

سجل قطر في البطولة

شاركت أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و2000 و2004 و2007 و2011

و2015 و2019.

و2015 و2019. أفضل نتيجة: الفوز باللقب في 2019.

تحتل المركز الـ58 في تصنيف الفيفا.

أبرز الإحصاءات عن المنتخبين:

تأهل الأردن إلى نهائي البطولة أول مرة.

تدافع قطر عن لقبها وتخوض النهائي للمرة الثانية.

سجل القطري أكرم عفيف 5 أهداف في البطولة حتى الآن، بفارق هدف واحد خلف العراقي أيمن حسين هداف البطولة. أحرز الأردنيان يزن النعيمات وموسى التعمري والقطري حسن الهيدوس 3 أهداف لكل منهم.

حافظ يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن على نظافة شباكه 3 مباريات.

فاز الأردن 2-1 على قطر وديا في الدوحة في يناير/كانون الثاني الماضي قبل انطلاق البطولة.