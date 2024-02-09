شاهد.. منتخب فلسطين يحظى باستقبال حار في جنوب أفريقيا

حظيت بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم باستقبال حار من جماهير جنوب أفريقيا لدى وصولها كيب تاون -فجر الجمعة- تمهيدا لخوض مباراتين وديتين.

ونشر اتحاد كرة القدم الفلسطيني على صفحته مقاطع فيديو للاستقبال جماهير جنوب أفريقيا لهم بالأعلام والهتافات وعلق قائلا "بهتافات الحرية لفلسطين وغزة، مواطنون من جنوب أفريقيا يستقبلون المنتخب الوطني في كيب تاون".

ويظهر حشد من مواطني جنوب أفريقيا يحملون الأعلام الفلسطينية وأعلام بلادهم هاتفين بشعارات مناصرة للقضية الفلسطينية من بينها الحرية لفلسطين.

كما نشر الاتحاد صورا كتب عليها وصول لاعبي منتخب الفدائي (الفلسطيني) إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا لخوض مباراتين وديتين (دون مزيد من التفاصيل)، وقد حظي باستقبال حار دعما لفلسطين.

وودع منتخب فلسطين الأول لكرة القدمفي وقت سابق كأس الأمم الآسيوية عقب خسارة أمام قطر بهدفين مقابل هدف، في مباراة دور الـ16 من البطولة التي تختم منافساتها غدا السبت باقمة المباراة النهائية بين قطر حاملة اللقب والأردن على ملعب لوسيل المونديالي.

Arrival of the Palestinian National Football Team in Cape Town earlier today ⚽ 🇵🇸 🇿🇦

Thank you South Africa 🙏🏽#Gaza #GazaUnderAttack #FreePalestine #Palestine #SouthAfrica pic.twitter.com/3JSdrXLsOd — Embassy of the State of Palestine – South Africa (@PalEmbassyZa) February 8, 2024

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للبت باتخاذ تدابير إحترازية في دعوى الإبادة الجماعية رفعتها ضد إسرائيل.

والشهر الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو ما حظي بترحيب إقليمي ودولي، ومعارضة أميركية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، 27 ألفا و947 شهيدا و67 ألفا و459 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.