الأفريقي التونسي يعيّن منذر الكبير خلفا للفرنسي كافالي

أعلن النادي الأفريقي المنافس في دوري الأضواء التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المدرب الوطني منذر الكبيّر بعد الاستغناء عن خدمات الفرنسي جون ميشيل كافالي بعد أقل من شهر على توليه المسؤولية.

وتولى كافالي تدريب الأفريقي خلفا لسعيد السايبي في يناير/كانون الثاني الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.

وقال الأفريقي في بيان على فيسبوك من دون الكشف عن سبب رحيل كافالي: "تم تعيين السيد منذر الكبير مدربا لفريق الأكابر لكرة القدم خلفا للسيد جون ميشيل كافالي الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي". وتابع: "نتمنى له التوفيق في بقية مشواره التدريبي".

وتأهل النادي الأفريقي لمرحلة التتويج باللقب في الدوري التونسي.

وسبق للتونسي الكبير تدريب الأفريقي في 2014، كما قاد عدة أندية تونسية؛ إضافة للمنتخب التونسي. وكانت له تجربة في الدوري المغربي عندما درب الرجاء البيضاوي.