رياضة|تونس

الأفريقي التونسي يعيّن منذر الكبير خلفا للفرنسي كافالي

Africa Cup of Nations - Group F - Tunisia v Mali Soccer Football - Africa Cup of Nations - Group F - Tunisia v Mali - Limbe Omnisport Stadium, Limbe, Cameroon - January 12, 2022 Tunisia coach Mondher Kebaier reacts REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
الكبيّر يعود لتدريب الأفريقي لمرة الثانية بعد عام 2014 (رويترز)
9/2/2024

أعلن النادي الأفريقي المنافس في دوري الأضواء التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المدرب الوطني منذر الكبيّر بعد الاستغناء عن خدمات الفرنسي جون ميشيل كافالي بعد أقل من شهر على توليه المسؤولية.

وتولى كافالي تدريب الأفريقي خلفا لسعيد السايبي في يناير/كانون الثاني الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.

وقال الأفريقي في بيان على فيسبوك من دون الكشف عن سبب رحيل كافالي: "تم تعيين السيد منذر الكبير مدربا لفريق الأكابر لكرة القدم خلفا للسيد جون ميشيل كافالي الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي". وتابع: "نتمنى له التوفيق في بقية مشواره التدريبي".

وتأهل النادي الأفريقي لمرحلة التتويج باللقب في الدوري التونسي.

وسبق للتونسي الكبير تدريب الأفريقي في 2014، كما قاد عدة أندية تونسية؛ إضافة للمنتخب التونسي. وكانت له تجربة في الدوري المغربي عندما درب الرجاء البيضاوي.

المصدر : رويترز