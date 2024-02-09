الأفريقي التونسي يعيّن منذر الكبير خلفا للفرنسي كافالي
9/2/2024
أعلن النادي الأفريقي المنافس في دوري الأضواء التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المدرب الوطني منذر الكبيّر بعد الاستغناء عن خدمات الفرنسي جون ميشيل كافالي بعد أقل من شهر على توليه المسؤولية.
وتولى كافالي تدريب الأفريقي خلفا لسعيد السايبي في يناير/كانون الثاني الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.
وقال الأفريقي في بيان على فيسبوك من دون الكشف عن سبب رحيل كافالي: "تم تعيين السيد منذر الكبير مدربا لفريق الأكابر لكرة القدم خلفا للسيد جون ميشيل كافالي الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي". وتابع: "نتمنى له التوفيق في بقية مشواره التدريبي".
وتأهل النادي الأفريقي لمرحلة التتويج باللقب في الدوري التونسي.
وسبق للتونسي الكبير تدريب الأفريقي في 2014، كما قاد عدة أندية تونسية؛ إضافة للمنتخب التونسي. وكانت له تجربة في الدوري المغربي عندما درب الرجاء البيضاوي.
المصدر : رويترز