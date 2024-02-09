أغويرو يستذكر سقوطه ومعاناته في مباراته الأخيرة مع برشلونة

يستذكر النجم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو، اللحظات الحرجة وتفاصيل معاناته خلال مباراته الأخيرة مع برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس التي وضعت حدا لمسيرته في الكامب نو.

وسقط أغويرو قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول في 2021، بعد أن اشتكى من ضيق في التنفس، ليتبين معاناته من مشكلة في القلب جعلته يعتزل ممارسة كرة القدم.

وقال أغويرو خلال حوار مع "كلانك ميديا" "شعرت كأنني أغرق ولم يكن هناك أي ألم، كان هناك الكثير من الضغط في رأسي واعتقدت أنني مريض جسديًا".

وأضاف " قفزت من أجل ضربة رأسية. وبدأت أشعر بالدوار. شعرت وكأنني على وشك أن يغمى علي وأردت أن أهدأ أردت أن أقول شيئا ولم تخرج الكلمات".

واستطرد "أمسكت بيد قائد ألافيس كما لو كنت أقول، أوقف المباراة فاستجاب وبدأ بالصراخ، أوقفوا اللعبة. عندما هدأت، شعرت أن قلبي بدأ ينبض بشكل أسرع".

وتابع "قبل أسبوع، حدث لي هذا الأمر أثناء التدريب، لكن ذلك حدث لمدة 20 ثانية فقط".

ظهر خلال مؤتمر صحفي لإعلان توقفه عن لعب كرة القدم.. لحظات مؤثرة لإعلان مهاجم #برشلونة الإسباني "أغويرو" اعتزاله نهائيا pic.twitter.com/jHPPWpgWgG — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 15, 2021

وعانى الأرجنتيني من آلام في الصدر ودوخة قبل خروجه من الملعب في الدقيقة 41 وكان عليه أن يتلقى العلاج على أرض الملعب لأنه شعر كأنه "سيغمى عليه"..

تم تشخيص إصابة أغويرو (35 عاما) لاحقا بعدم انتظام ضربات القلب.

وكان أغويرو قد انضم إلى العملاق الإسباني في صيف 2021 في صفقة انتقال مجانية من مانشستر سيتي.

وأعلن أغويرو اعتزاله كرة القدم رسميا في ملعب كامب نو في ديسمبر/كانون الأول 2021 خلال مؤتمر صحفي بحضور مديره الفني السابق بيب غوارديولا.