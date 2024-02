دوري أبطال أوروبا.. "يويفا" يصادق على تغيير نظام دام 20 عاما

صدق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس)، اليوم الخميس، على تغيير النظام الحالي لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي استمر على مدار عقدين من الزمان.

ومن المقرر أن تنتقل البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا للاعتماد على نظام الدوري، اعتبارا من الموسم المقبل.

وكانت البطولة تعرف سابقا باسم كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، حيث كانت تجرى بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وعودة.

وظهر دور المجموعات إلى النور لأول مرة موسم 1991-1992، حيث كان يتم تقسيم الأندية الـ8 المتأهلة من دور الـ16 في البطولة إلى مجموعتين، بواقع 4 فرق بكل مجموعة، قبل أن يتم تغيير اسم البطولة فيما بعد إلى دوري أبطال أوروبا.

وخضعت المسابقة لعدة تغييرات أخرى حتى تم الاعتماد في موسم 2003-2004 على النظام الحالي الذي ينتهي هذا الموسم، من خلال توزيع الأندية الـ32 المشاركة في البطولة على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

🏆🏆🏆 Next season, UEFA's men's club competitions will change, with more clubs involved in more matches. #UEFACongress has been looking at the key details, and you can do the same: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 8, 2024