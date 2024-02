قرعة دوري الأمم.. صدام ناري بين إيطاليا وفرنسا في المستوى الأول

أسفرت قرعة النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2024-2025 عن مجموعة نارية في المستوى الأول؛ حيث وقعت فرنسا وصيفة بطلة العالم مع غريمتها بلجيكا وإيطاليا بطلة أوروبا.

وسُحِبت القرعة الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وزعت المنتخبات على المستويات الأربعة مع استحداث ملحق الصعود والهبوط بين المستويات، والدور ربع النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في المستوى الأول.

ونتيجة تصدرها مجموعاتها في المستوى الأول خلال النسخة الماضية وبلوغها بالتالي نصف النهائي، صُنِفت إسبانيا حاملة اللقب ووصيفتها كرواتيا وإيطاليا وهولندا في المستوى الأول للقرعة التي لقيت اهتماما لم تشهده في النسخ الثلاث السابقة بالنسبة للمستوى الثاني نتيجة وجود إنجلترا التي جاءت مع جارتها إيرلندا واليونان وفنلندا.

ووقعت إيطاليا وبلجيكا وفرنسا في المجموعة الثانية للمستوى الأول، في حين جاءت إسبانيا البطلة في المجموعة الرابعة بجانب الدانمارك وسويسرا وصربيا، وكرواتيا الوصيفة في الأولى بصحبة برتغال كريستيانو رونالدو بطلة النسخة الأولى عام 2019 وبولندا روبرت ليفاندوفسكي وإسكتلندا.

⏰ The UEFA Nations League draw takes place today at 18:00 CET! The league phase games will be played in autumn 2024, with the finals set to take place in June 2025.

AYNTK about the #UNL: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 8, 2024