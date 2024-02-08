ضمن مخطط إصلاح كبير.. برشلونة ينوي بيع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

تشير تقارير إعلامية إلى أن برشلونة يخطط للاستغناء عن 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي القادم ضمن عملية إصلاح كبيرة يتطلع النادي لتنفيذها من أجل استعادة بريقه بعد النتائج السلبية في مختلف المسابقات.

ويبدو أن حملة دفاع "البلوغرانا" عن لقب الدوري المتوج به الموسم الماضي لم تسر كما هو مخطط لها، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا" بفارق 6 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وأعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز أنه سيترك النادي في نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة ينوي بيع 6 لاعبين بينهم سيرجي روبيرتو إلى جانب ماركوس ألونسو اللذين من المقرر أن تنتهي عقودهما بنهاية الموسم.

كما تشمل الخطة الاستغناء عن كل من الفرنسي جول كوندي والأوروغوياني رونالد أراوخو والدانماركي أندرياس كريستنسن، والبرازيلي رافينيا.

وتشير الصحيفة إلى أن برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، نظير بيع رافينيا الذي يحظى باهتمام كبير من الثنائي الإنجليزي أرسنال ونيوكاسل يونايتد، وهو ما يفتح باب رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

ويحتاج بطل الدوري الإسباني إلى التخلص من هؤلاء اللاعبين بهدف تقليل المدفوعات والحصول على مبالغ جديدة لإنعاش خزائنه.

كما أفادت تقارير أن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، يريد التعاقد مع لاعبين في مركز خط وسط دفاعي وجناح أيسر وظهير أيسر احتياطي لأليخاندرو بالدي.

فيران كورياس (SPORT) : سيكون هناك ما لايقل عن خمس أسماء قد ترحل في الصيف ، سيرجي روبيرتو ، ماركوس ألونسو ، أوريول روميو بالإضافة إلى الحاجة لبيع لاعب للحصول على المال فهناك أسماء مثل رافينيا أو أحد المدافعين 🚨 — FCB World (@forcabarca_ar) February 6, 2024

ونظرا للأزمة المالية التي تعصف ببرشلونة، يُعتقد أن عدد اللاعبين الذين سيُعرضون للبيع سيحدد مقدار الأموال التي يتعين عليهم إنفاقها على التعاقدات الجديدة.

وتعرض البارسا لضائقة مالية خلال السنوات الأخيرة بسبب الرواتب المرتفعة لنجوم الفريق السابقين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والثلاثي الإسباني جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.