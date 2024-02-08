شاهد.. الهلال يهزم النصر ويتوج بلقب كأس موسم الرياض

سجل الهلال هدفين في الشوط الأول ليتفوق 2-صفر على النصر ويفوز بكأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس في السعودية.

وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة إنتر ميامي في فوز فريقه 6-صفر على زملاء ليونيل ميسي في البطولة.

الهلال يُتوج بأول ألقابه في ملعب المملكة أرينا بثنائية في شباك النصر ⚽🏆 شاهد أهداف المباراة📺⤵️#الهلال_النصر

⁧#كأس_موسم_الرياض⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/UxjW5973g7 — SSC (@ssc_sports) February 8, 2024

وافتتح سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 18 بعد تمريرة عرضية من عبد الحميد وصلت إلى اللاعب الصربي الذي سدد كرة منخفضة في شباك الحارس راغد النجار.

وضاعف سالم الدوسري النتيجة للهلال بعد نصف ساعة من اللعب حين تلقى تمريرة من مالكوم ليسدد كرة ساقطة مستغلا تقدم الحارس لتسكن الشباك.

وكان الهلال قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 4-3 على إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويؤكد الهلال تفوقه على النصر في الموسم الجاري، بعدما تغلب عليه في الدور الأول من بطولة دوري روشن السعودي بنتيجة 3-صفر.