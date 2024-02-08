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شاهد.. الهلال يهزم النصر ويتوج بلقب كأس موسم الرياض

Al Nassr's Cristiano Ronaldo, left, fights for the ball with Al Hilal's Al Bulayhi during Riyadh Season Cup 2024 final match at Kingdom Arena Stadium in Riyadh, Saudi Arabia, Thursday, Feb. 8, 2024. (AP Photo)
رونالدو في صراع على الكرة مع البليهي خلال مواجهة كأس موسم الرياض (أسوشيتد برس)
8/2/2024-|آخر تحديث: 8/2/202411:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)

سجل الهلال هدفين في الشوط الأول ليتفوق 2-صفر على النصر ويفوز بكأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس في السعودية.

وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة إنتر ميامي في فوز فريقه 6-صفر على زملاء ليونيل ميسي في البطولة.

وافتتح سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 18 بعد تمريرة عرضية من عبد الحميد وصلت إلى اللاعب الصربي الذي سدد كرة منخفضة في شباك الحارس راغد النجار.

وضاعف سالم الدوسري النتيجة للهلال بعد نصف ساعة من اللعب حين تلقى تمريرة من مالكوم ليسدد كرة ساقطة مستغلا تقدم الحارس لتسكن الشباك.

وكان الهلال قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 4-3 على إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويؤكد الهلال تفوقه على النصر في الموسم الجاري، بعدما تغلب عليه في الدور الأول من بطولة دوري روشن السعودي بنتيجة 3-صفر.

المصدر : رويترز