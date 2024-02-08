شاهد.. ساحل العاج "المعجزة" تواجه نيجيريا في نهائي كأس أفريقيا

واصلت ساحل العاج نجاحها بعد بداية ضعيفة لمشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لتبلغ نهائي البطولة المقامة على أراضيها بعد الفوز 1-صفر على الكونغو الديمقراطية في أبيدجان الأربعاء.

وسجل سيباستيان هالر هدف فوز ساحل العاج في الدقيقة 65 لتواجه نيجيريا التي تفوقت بركلات الترجيح على جنوب أفريقيا في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وأصبحت ساحل العاج، التي انفصلت عن جان لويس غاسكيه واستبدلته بالمدرب المحلي إميرس فاي بعد بلوغ أدوار خروج المغلوب بصعوبة ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، أول مستضيفة للبطولة تصل للنهائي منذ مصر 2006.

وظن سيدريك باكامبو أنه تقدم للكونغو الديمقراطية في وقت مبكر قبل إلغاء الهدف لوجود مخالفة لصالح الحارس يحيى فوفانا.

وسدد هالر من ضربة مزدوجة كانت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 35 قبل أن يرد القائم الأيسر تسديدة من زميله فرانك كيسي قرب الاستراحة.

وكاد البديل ثيو بونغوندا يسجل للكونغو الديمقراطية لكن تسديدته من مدى قريب مرت بجوار القائم الأيسر مطلع الشوط الثاني.

وبعد ضغط من ساحل العاج، أرسل المخضرم ماكس-آلان غرادل تمريرة عرضية حولها مهاجم بوروسيا دورتموند بتسديدة ارتطمت بالأرض وتحولت لشباك الحارس ليونيل مباسي.

وأهدر هالر فرصتين خطيرتين بعدها وسط سيطرة منتخب بلاده على المباراة، لتبلغ ساحل العاج النهائي للمرة الأولى منذ عام 2015 حين فازت باللقب على حساب غانا.