بسبب طريقة لعبه.. فيرغسون كان دائم الانتقاد لروني النجم السابق لمانشستر يونايتد

كشف غاري نيفيل، القائد السابق لمانشستر يونايتد، أن المدرب الأسطوري للنادي ألسير أليكس فيرغسون كان يهاجم النجم واين روني نحو 20 مرة في الموسم من أجل تغيير طريقة لعبه لأنها لا تناسب خطته التكتيكية.

ويعتبر روني الهداف التاريخي للشياطين الحمر برصيد 253 هدفا في 559 مباراة خلال فترة 13 عاما.

ومن بين الألقاب التي فاز بها تحت قيادة "ألسير" 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب بدوري أبطال أوروبا.

ولكن مع تقدم مسيرته، بدأ يتراجع بشكل أعمق إلى خط الوسط بدلا من قيادة الخط الأمامي.

هذا التغيير لم يرغب "فيرغي" به، إذ ادعى نيفيل أن مدرب "المانيو" السابق كان ينتقد روني بانتظام بسبب ذلك.

واين روني هو الهداف التاريخي لـ ديربي مانشستر بــ 11 هدف #waynerooney #rooney

http://t.co/G5QLg9nyiC pic.twitter.com/Lah0HN5pjs — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 12, 2015

وفي حديثه لبرنامج "ستيك تو فوتبول"، قال نيفيل "أتذكر ألسير أليكس وواين روني قرب نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد عندما بدأ واين في التراجع قليلا. وتوقف عن الجري والضغط واستعادة الكرات، وأصبح مجرد لاعب يربط الدفاع بالهجوم، ويمرر الكرات الطويلة".

وأضاف "كان ذلك أحد الأمور الأخيرة التي أتذكرها، أن ألسير أليكس كان يقابل روني نحو 20 مرة في السنة خلال المواسم الأخيرة لفيرغسون مع اليونايتد للحديث عن تراجع مستواه بشكل كبير. أراد ألسير أن يبقى روني في المقدمة ويلتف حول اللاعبين ويأخذ الكرة من الخلف، فهذه هي الأمور التي جعلته أحد أفضل المهاجمين في العالم".

أدريان دورهام: "كما إختلف السير أليكس فيرغسون مع واين روني قبل رحيله." pic.twitter.com/a11xFSs8MD — Sir. Khaled (@Sir7Khaled) January 13, 2016

وسجل روني 18 هدفا أو أكثر في 6 مواسم من أصل 7 من عام 2006 إلى عام 2012.

في العام الأخير لفيرغسون في منصبه، سجل روني 16 هدفا فقط في موسم فوز مانشستر يونايتد باللقب الأخير له في البريميرليغ (2012-2013).

وأصبح هذا العدد أكثر انتظاما بالنسبة لروني لأنه لم يصل إلى 20 هدفا في أي من مواسمه الأربعة الأخيرة مع النادي.

إحصائيات واين روني الموسمية لمانشستر يونايتد – . 2004/2005: 17 هدفا 6 تمريرات حاسمة 2005/2006: 19 هدفا 10 تمريرات حاسمة 2006/2007: 23 هدفا 15 تمريرة حاسمة 2007/2008: 18 هدفا 14 تمريرة حاسمة 2008/2009: 20 هدفا 13 تمريرة حاسمة 2009/10: 34 هدفا 7 تمريرات حاسمة pic.twitter.com/IR424oD3IW — سـلـمـان (@MUFC_ST7) March 13, 2023

في موسم 2013-2014 تحت قيادة ديفيد مويس، أنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع وقدم روني 12 تمريرة حاسمة.

قدرة روني على تغيير طريقة لعبه جعلته ينهي مسيرته في نهاية المطاف كواحد من أفضل صانعي التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

ويحتل روني المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، خلف رايان غيغز وسيسك فابريغاس وكيفن دي بروين.

كما يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، خلف آلان شيرر وهاري كين.