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بسبب طريقة لعبه.. فيرغسون كان دائم الانتقاد لروني النجم السابق لمانشستر يونايتد

FILES) In a file picture taken on January 30, 2013 Manchester United's Scottish manager Alex Ferguson (R) talks to Manchester United's English forward Wayne Rooney during the English Premier League football match bewteen Manchester United and Southampton at Old Trafford in Manchester. Manchester United manager Alex Ferguson on March 8, 2013 dismissed suggestions Wayne Rooney could leave the club in the summer after being left out against Real Madrid in midweek. AFP PHOTO / ANDREW YATES
فيرغسون (يمين) كان ينتقد روني بانتظام في مواسم المدرب الأخيرة على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد (الفرنسية)
8/2/2024

كشف غاري نيفيل، القائد السابق لمانشستر يونايتد، أن المدرب الأسطوري للنادي ألسير أليكس فيرغسون كان يهاجم النجم واين روني نحو 20 مرة في الموسم من أجل تغيير طريقة لعبه لأنها لا تناسب خطته التكتيكية.

ويعتبر روني الهداف التاريخي للشياطين الحمر برصيد 253 هدفا في 559 مباراة خلال فترة 13 عاما.

ومن بين الألقاب التي فاز بها تحت قيادة "ألسير" 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب بدوري أبطال أوروبا.

ولكن مع تقدم مسيرته، بدأ يتراجع بشكل أعمق إلى خط الوسط بدلا من قيادة الخط الأمامي.

هذا التغيير لم يرغب "فيرغي" به، إذ ادعى نيفيل أن مدرب "المانيو" السابق كان ينتقد روني بانتظام بسبب ذلك.

وفي حديثه لبرنامج "ستيك تو فوتبول"، قال نيفيل "أتذكر ألسير أليكس وواين روني قرب نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد عندما بدأ واين في التراجع قليلا. وتوقف عن الجري والضغط واستعادة الكرات، وأصبح مجرد لاعب يربط الدفاع بالهجوم، ويمرر الكرات الطويلة".

وأضاف "كان ذلك أحد الأمور الأخيرة التي أتذكرها، أن ألسير أليكس كان يقابل روني نحو 20 مرة في السنة خلال المواسم الأخيرة لفيرغسون مع اليونايتد للحديث عن تراجع مستواه بشكل كبير. أراد ألسير أن يبقى روني في المقدمة ويلتف حول اللاعبين ويأخذ الكرة من الخلف، فهذه هي الأمور التي جعلته أحد أفضل المهاجمين في العالم".

 

وسجل روني 18 هدفا أو أكثر في 6 مواسم من أصل 7 من عام 2006 إلى عام 2012.

في العام الأخير لفيرغسون في منصبه، سجل روني 16 هدفا فقط في موسم فوز مانشستر يونايتد باللقب الأخير له في البريميرليغ (2012-2013).

وأصبح هذا العدد أكثر انتظاما بالنسبة لروني لأنه لم يصل إلى 20 هدفا في أي من مواسمه الأربعة الأخيرة مع النادي.

 

في موسم 2013-2014 تحت قيادة ديفيد مويس، أنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع وقدم روني 12 تمريرة حاسمة.

قدرة روني على تغيير طريقة لعبه جعلته ينهي مسيرته في نهاية المطاف كواحد من أفضل صانعي التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

ويحتل روني المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، خلف رايان غيغز وسيسك فابريغاس وكيفن دي بروين.

كما يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، خلف آلان شيرر وهاري كين.

المصدر : الصحافة البريطانية