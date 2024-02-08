الاتحاد الموريتاني يجدد الثقة في المدرب أمير عبدو

وقال الاتحاد عبر منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي "تعلن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع الناخب الوطني أمير عبدو يقضي بتمديد عقده على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني إلى غاية عام 2026".

وقاد عبدو موريتانيا للتأهل إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ قبل توديع البطولة بالخسارة 1-صفر أمام الرأس الأخضر.

وتأهلت موريتانيا من دور المجموعات كأحد أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعدما فازت 1-صفر على الجزائر في أول انتصار لها في البطولة.

#FFRIM 🚨 | La 𝐅𝐞́𝐝𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 @ffrim annonce avoir trouvé un accord avec le sélectionneur de l’équipe nationale 🇲🇷 M. 𝐀𝐦𝐢𝐫 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮, pour une prolongation de contrat jusqu’en 2026. pic.twitter.com/ywDevxzDtw — FFRIM (@ffrim) February 8, 2024

ولم تكن المسيرة التدريبية لعبدو، الذي يتولى الإشراف على موريتانيا منذ مارس/آذار 2022، اعتيادية إذ بدأ في تدريب الأطفال بعدما أنهت إصابتان في الرباط الصليبي للركبة مسيرته كلاعب مبكرا.

وارتقى بهدوء في مصاف كرة القدم الفرنسية للهواة، بداية في أجين ثم في غولفيش قبل أن يتولى تدريب جزر القمر في 2014.

ومع جزر القمر، عمل ليس فقط على تدريب اللاعبين وإنما على تنظيم سفر الفريق وحتى ملابسه.

وأحيانا كان عليه أن ينفق من ماله الخاص لمساعدة الفريق، وكان لا يزال يعمل بدوام جزئي حتى 2017 عندما حصل على عرض براتب شهري قدره 2000 دولار ليترك وظيفته في أجين.