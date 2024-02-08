أفضل مشجع في العالم 2022.. وفاة عاشق الأرجنتين كارلوس "تولا"

توفي الأرجنتيني كارلوس باسكوال الشهير بـ"تولا" الحاصل على جائزة أفضل مشجع في العالم من "فيفا" نيابة عن جماهير الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وأعلن نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، مساء الأربعاء السابع من فبراير/شباط 2024، عن وفاة مشجعه المخلص عن عمر ناهز 83 عاما بعد أن أمضى أيامه الأخيرة في مستشفى ترينيداد ميتري إثر إصابته بمرض عضال.

El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de Carlos “Tula” Pascual, fanático canalla que llevó la pasión auriazul por todo el mundo. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Desde ahora, el Tula, nos seguirá alentando con su… pic.twitter.com/2X2MKX8kKf — Rosario Central (@RosarioCentral) February 7, 2024

ونعاه النادي في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قائلا: "ينعى نادي روزاريو سنترال أتلتيكو وفاة كارلوس "تولا" باسكوال، المشجع الوفي الذي حمل شغف بلاده وناديه بكرة القدم حول العالم. نحن نرافق عائلته وأصدقاءه في هذه اللحظة من الألم العميق".

وعبّر رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تشيكي تابيا، عن حزنه لوفاة "تولا" برسالة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مرفقة بصورة له مع المشجع الأسطوري قائلا: "لن ننسى أبدا، أراك دائما، تولا".

Nunca nos vamos a olvidar. Hasta siempre, Tula 🥁🇦🇷 pic.twitter.com/23aCs4rwdT — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 7, 2024

وفي منشور آخر نشر تشيكي صورة للطبلة الكبيرة التي اشتهر بها تورلا طيلة 4 عقود من تشجيعه للمنتخب، معلقا: "ولن تتوقف أبدا عن الرنين".

Nunca dejará de sonar🇦🇷🥁 pic.twitter.com/ZwRqXGWKSP — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 8, 2024

وبدأت رحلة "تولا" المولود في 11 سبتمبر/أيلول عام 1940، مع كرة القدم منذ أن كان يتابع فريقه سنترال وهو في السابعة من عمره، وبدأت شهرة "تولا" عندما التقط صورة مع الرئيس الأرجنتيني آنذاك خوان دومينغو بيرون عام 1971 الذي أهداه آلته الموسيقية (الطبلة الكبيرة).

وشارك "تولا" منتخب بلاده في المونديال عام 1974 بألمانيا، وعلى مدار نحو 40 عاما، لم يتوقف "تولا" الذي اشتهر بطبلته الكبيرة المنقوش عليها اسم بلاده عن مرافقة منتخب الأرجنتين طيلة حياته.

ورافق "تولا" منتخب الأرجنتين في 13 بطولة مونديال، كان آخرها كأس العالم في قطر 2022، وشهد تتويج "ألبيسيليستي" بألقابه الثلاثة أعوام 1978 و1986 و2022، وفي السنوات الأخيرة من عمره كان يجلس على كرسي متحرك.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، أعلن الفيفا عن اختيار تولا لتسلم جائزة "أفضل جمهور" كممثل عن جماهير الأرجنتين، الفائزة بالجائزة لدعمها المنتخب بطل العالم في قطر 2022.

وفي 27 فبراير/شباط 2023، اعتلى المشجع العجوز "تولا" مسرح الحفل في باريس لتسلم الجائزة حاملا معه آلته الموسيقية "الطبلة".