يويفا يقر توزيعا جديدا لأرباحه المليارية على أندية البطولات الأوروبية

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، على كيفية توزيع الأموال الخاصة ببطولات الأندية القارية للرجال في شكلها الجديد، وذلك خلال الدورة المالية 2024 -2027

وكُشف عن هذا التوزيع لأول مرة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بعد الاتفاق على مذكرة تفاهم بين يويفا، واتحاد الأندية الأوروبية (إيكا).

وسيُخصص 3.713 مليارات يورو للأندية التي تشارك في المراحل الجديدة ببطولات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، من إجمالي 4.4 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار)، المتوقعة أرباحا في كل عام من تلك الدورة.

وتظل النسبة المئوية للتقسيم بين المسابقات كما هي في الدورة الحالية، حيث تحصل أندية دوري أبطال أوروبا على 74.38%، التي من المتوقع أن تصل إلى مليارين و467 ألف يورو.

وكشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في أحدث حساباته، أنه حصل على 113.85 مليون جنيه إسترليني (143.06 مليون دولار)، منذ وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأشارت مصادر رفيعة المستوى في يويفا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، إلى أن الفريق الفائز في موسم 2024 – 2025 يمكن أن يتوقع كسب المزيد قليلا؛ بسبب زيادة الإيرادات بما يصل إلى حوالي 140 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يذهب 7% من إجمالي الإيرادات المتوقعة إلى الأندية غير المشاركة، أي ما يعادل 308 ملايين يورو. وسيُقسم 3% أخرى بين الأندية التي تتنافس في الأدوار التمهيدية.