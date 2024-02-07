باتت قطر على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب كأس آسيا لكرة القدم بتأهلها لمواجهة الأردن في نهائي البطولة المقامة على أرضها بعد فوزها 3-2 على إيران في قبل النهائي في ملعب الثمامة اليوم الأربعاء.

ويدين المنتخب القطري المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفا وصنع آخر، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في ملعب لوسيل يوم السبت المقبل مع نظيره الأردني الذي تأهل إلى النهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

وجاء الشوط الأول مثيرا ومتوازنا بشكل كبير بين الفريقين، ونجحت إيران في التقدم مبكرا لكن صاحب الأرض فرض حضوره بقوة ورد بهدفين، كما نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.

وتعادلت إيران مبكرا في الشوط الثاني بركلة جزاء، لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه، وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير، لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في مناسبات عدة.

ورغم التفوق الإيراني هجوميا خلال الدقائق الأخيرة فإن المعز علي نجح في تسجيل هدف فوز قطر ليقود بلاده إلى النهائي الثاني على التوالي.