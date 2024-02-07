طلب مدرب فريق أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بطريقة مازحة من لاعب غريمه ريال مدريد لوكا مودريتش، الانتقال إلى "الروخي بلانكوس" في حين رد الأخير بابتسامة.

وتشير التقارير إلى أن مودريتش سيغادر "البرنابيو" مع نهاية الموسم، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران 2024.

واستغل "اللوشو" فرصة وجود مودريتش على بعد أمتار معدودة منه، بينما كان يستعد للدخول بديلا في الدقيقة (76).

وناداه سيميوني أكثر من مرة "لوكا.. لوكا"، قبل أن ينتبه إليه النجم الكرواتي، الذي فوجئ بالمدرب الأرجنتيني يخاطبه، قائلا "انضم إلينا وستلعب، لن تضطر (معنا) للبقاء خارجا".

سيميوني الى لوكا مودريتش

انضم إلينا وسوف تلعب دائماً 😂😂👏🏻🔥 pic.twitter.com/Zjdha7Svjy — أنـس (@Anas16_10roma) February 6, 2024

وقضى مودريتش فترات طويلة على دكة البدلاء للنادي الملكي.

ومنذ بداية الموسم الحالي، تغير وضع مودريتش تماما، حيث بدأ أساسيا في مباراتين فقط في الليغا، ومباراة بدوري الأبطال.

ويواجه مودريتش منافسة كبيرة على مركز خط الوسط، خاصة في ظل التألق الاستثنائي لجود بلينغهام.

ويدرك سميوني أن اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 38 عاما يفكر في مغادرة ريال مدريد في نهاية الموسم. وأنه لا يزال أمامه عام، أو عامين لتقديم مستويات جيدة.

يقال إن مودريتش لديه عروض من الاتحاد السعودي وإنتر ميامي على الطاولة. لكن لاعب خط الوسط الأسطوري لم يتخذ القرار النهائي بعد بشأن مستقبله.

ورفض مودريتش عروضا مغرية في الصيف للرحيل عن ريال مدريد، لكنه أصر على البقاء، على أمل مواصلة اللعب والاعتماد عليه داخل الفريق الملكي، حتى ولو بشكل متقطع.