حسام حسن يستهل مهمته مع مصر ببطولة ودية بجانب تونس وكرواتيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المدرب حسام حسن سيستهل مهمته مع المنتخب الوطني الأول بالمشاركة في بطولة ودية إلى جانب تونس وكرواتيا ونيوزيلندا في الإمارات الشهر المقبل.

وقال الاتحاد المصري في بيان "عقد الاتحاد اجتماعا للتنسيق لمعسكر المنتخب في مارس/آذار الذي يقام في الإمارات ويشهد مشاركة مصر في بطولة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا".

🔴📸 اجتماع تنسيقي بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وجهاز المنتخب استعدادا للدورة الودية بالإمارات عقد اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام اجتماع تنسيقي مع الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ر الاستاذ محمد أبو الوفا عضوى المجلس و الأستاذ وليد العطار المدير… pic.twitter.com/43sayxxbaB — EFA.eg (@EFA) February 7, 2024

وحل حسن، الهداف التاريخي لبلاده، محل المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد خروج مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية إثر خسارتها 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وأصبح حسن (57 عاما) الذي سجل 68 هدفا دوليا مع مصر، أول مدرب محلي يتولى تدريب المنتخب منذ إيهاب جلال قبل إقالته في يونيو/حزيران 2022 بعد أشهر من تعيينه.

ولم تحقق مصر، بطلة أفريقيا 7 مرات وهو رقم قياسي، أي انتصار بالبطولة المقامة في ساحل العاج إذ تعادلت في مبارياتها الثلاث بدور المجموعات قبل أن تودع البطولات بركلات الترجيح.

وتستعد مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في يونيو/حزيران المقبل.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى بـ6 نقاط بعد جولتين لتتقدم بنقطتين على بوركينا فاسو وغينيا بيساو.