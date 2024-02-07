بعد ميسي.. هل يصبح بيلينغهام الوجه الإعلاني الجديد لأديداس؟

تستعد شركة أديداس للألبسة الرياضية لإطلاق شعار مميز لنجم ريال مدريد الإسباني الشاب جود بيلينغهام على أحد أحذيتها، في خطوة توحي بأن اللاعب الإنجليزي سيكون مستقبلا الرمز الرئيس والوجه الإعلاني للعلامة الألمانية، التي طالما احتكرها الأسطورة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي.

وحسب موقع "فوتي هيدلانيز" البوابة المتخصصة بعالم المعدات الرياضية، تخطط شركة أديداس لإصدار تصميم حصري للأحذية مع صورة ظليّة لنجم النادي الملكي.

وأسهم بيلينغهام في استعادة ريال مدريد لروقنه من جديد، من خلال تصدر الدوري الإسباني وتألقه في البطولة القارية بدوري أبطال أوروبا.

وتشير الأرقام التهديفية وإنجازات بيلينغهام مع ريال مدريد هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، إلى علو كعب الفتى الإنجليزي ورفعة شأنه في عالم الساحرة المستديرة.

ومع اقتراب ميسي من عامه الـ 37، يبدو أن الشركة الألمانية تخطط لجعل بيلينغهام وجهها الإعلاني الجديد ليحل محل "البولغا".

وكان ليونيل ميسي، منذ 2006، محور صراع بين اثنتين من كبريات الشركات المنتجة للملابس والأدوات الرياضية في العالم، أديداس ونايكي.

ووقّع نجم المنتخب الأرجنتيني، عقدا جديدا في 2017 يربطه مدى الحياة مع شركة أديداس، التي سيروج لها حتى نهاية مسيرته الرياضية.

بيلينغهام يزيح ميسي ويصبح الوجه الاعلاني الاول لشركة اديداس 😅 – نحن في زمن بيلي 🔥 pic.twitter.com/QSkUzCfm6t — عمر الشبرم (@omar_alshbrm) February 7, 2024

ويعود اهتمام أديداس بلاعب خط الوسط عندما كان في الـ16 من عمره، حيث اختارته سفيرا لها وهو لا يزال في برمينغهام.

ودفع تألق بيلينغهام مع الميرينغي، بعض المتابعين لتشبيهه بزين الدين زيدان، أسطورة النادي الملكي، بسبب تشابه في الأسلوب والقدرة على صناعة اللعب، وخلق الفرص.

واغتنمت أديداس الراعية لريال مدريد، اللحظة وقررت إنتاج حذاء خاص ارتداه بيلينغهام أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، مستوحى من الحذاء الذي كان يرتديه نجم الكرة الفرنسية السابق زيدان.

وكانت الشركة أعدّت عرضا ترويجيا رائعا مع وصول بيلينغهام إلى العاصمة الإسبانية من خلال حملة "من برمينغهام إلى ريال مدريد"، في خطوة سوف تتضاعف أهميتها في المراحل المقبلة.

ونجح نادي ريال مدريد في حسم التعاقد مع الدولي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشف موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، والمتخصص في القيم السوقية للاعبين، في أحدث تقرير له عن وصول بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع النرويجي إيريلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.