مدرب غينيا بيساو آخر ضحايا كأس أفريقيا

قال اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن مدرب المنتخب الوطني باسيرو كاندي الذي أمضى فترة طويلة في منصبه لن يتم تجديد عقده حين ينتهي الشهر المقبل.

وتولى كاندي تدريب غينيا بيساو عام 2016 في ولاية تدريبية ثانية مع المنتخب الوطني.

وأصبح المدرب المحلي بطلا قوميا في المستعمرة البرتغالية السابقة بقيادة بلاده 4 مرات متتالية لكأس الأمم بعد عقود من كونه أحد أقوى اللاعبين في القارة.

وانضم المدرب كاندي (56 عاما) إلى قائمة المدربين الذين تركوا مناصبهم بعد كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج حيث كانت غينيا بيساو أول منتخب يغادر البطولة بعد خسارتها في جميع مباريات المجموعة الأولى.

وترك جمال بلماضي مدرب الجزائر وروي فيتوريا مدرب مصر وتوم سينتفيت مدرب غامبيا وكريس هيوتون مدرب غانا وجان لويس جاسكيه مدرب ساحل العاج وعادل عمروش مدرب تنزانيا مناصبهم بعد نتائج سلبية في كأس الأمم الأفريقية.