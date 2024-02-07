رياضة|قطر

النشامى يكتبون التاريخ.. الأردن تأهل بجدارة لنهائي كأس أسيا

لاعبو المنتخب الأردني يحتفلون عقب التأهل التاريخي على حساب كوريا الجنوبية (غيتي)
7/2/2024-|آخر تحديث: 7/2/202401:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)

على أرضية ملعب أحمد بن علي، في دوحة قطر، كتب منتخب الأردن (النشامى) تاريخا جديدا من خلال التأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

وسيطر منتخب النشامى على اللقاء منذ البداية، ونجح في الوصول للمشهد الختامي في البطولة القارية، وغزت "العب يا أردن" منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مدونون عن فرحتهم بهذا التأهل الذي أدخل الفرحة على قلوب كل الأردنيين.

بينما عبر النشطاء العرب عن فرحتهم بهذا التأهل التاريخي، فالأردن فاز "يعني العرب فازوا يعني نحن فزنا".

وقد انفجرت منصة "إكس" بعد انتهاء المواجهة مباشرة بالتهاني لنجوم ومسؤولين كبار، بجانب الصحف الأجنبية التي تناولت فوز النشامى.

ومن عمّان إلى غزة، تداول النشطاء فيديو على منصات التواصل لفرحة عائلة فلسطينية بتأهل النشامى.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت على ملعب لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة اليوم بين قطر (المضيفة وحاملة اللقب) مع إيران، على ملعب الثمامة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي