النشامى يكتبون التاريخ.. الأردن تأهل بجدارة لنهائي كأس أسيا

على أرضية ملعب أحمد بن علي، في دوحة قطر، كتب منتخب الأردن (النشامى) تاريخا جديدا من خلال التأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

🟥 #آخر_خبر | المنتخب الأردني 🇯🇴 يبلغ نهائي كأس آسيا قطر 2023 بفوزه 2 - 0 على كوريا الجنوبية 🇰🇷 pic.twitter.com/vijgojV8qN — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 6, 2024

وسيطر منتخب النشامى على اللقاء منذ البداية، ونجح في الوصول للمشهد الختامي في البطولة القارية، وغزت "العب يا أردن" منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مدونون عن فرحتهم بهذا التأهل الذي أدخل الفرحة على قلوب كل الأردنيين.

لا كوريا ولا سووووون نشامى ومن الله العووون الف مبروك للأردن

الوصول إلى النهائي شي فاخر من الآخر ❤️#الاردن_كوريا_الجنوبية pic.twitter.com/0083hUeUaf — محمد ــ 𝑴𝑶𝑯𝑨𝑴𝑴𝑬𝑫 (@Moham_2023) February 6, 2024

بينما عبر النشطاء العرب عن فرحتهم بهذا التأهل التاريخي، فالأردن فاز "يعني العرب فازوا يعني نحن فزنا".

" الاردن يستاهل يكون بطل رجاااال " 👏🏻 النشامى أبطال ، النشامى رجال ، النشامى وحوش

اذا عندك منتخب يلعب بهالروح قادر على كل شي 🇯🇴#الاردن_العراق pic.twitter.com/YpPqa4k0NE — أ. فهـَد 🇰🇼 (@fahd7z) January 29, 2024

ياولد .. تبي تخوض اي معركة في العالم

هات #منتخب_النشاما وخلهم

على خط النار والله تعتمد على رجال ..!!

كيف لا واليوم شاهدت رجال بواسل

يقاتلون في الملعب بروح لم اشاهدها

بحياتي في كرة القدم

توقعتها قبل المباراة قلت الروح والمرجلة

والتنظيم الدفاعي سيقود #الاردن

لنهائي… pic.twitter.com/clCxPHThEz — ‏عبدالرحمن الغيث (@a_kk_2009) February 6, 2024

وقد انفجرت منصة "إكس" بعد انتهاء المواجهة مباشرة بالتهاني لنجوم ومسؤولين كبار، بجانب الصحف الأجنبية التي تناولت فوز النشامى.

ومن عمّان إلى غزة، تداول النشطاء فيديو على منصات التواصل لفرحة عائلة فلسطينية بتأهل النشامى.

شاهد بالفيديو .. فرحة عائلة من غزة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس آسيا pic.twitter.com/RuyTPMO6uA — جريدة الدستور - Addustour Newspaper (@AddustourNews) February 6, 2024

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت على ملعب لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة اليوم بين قطر (المضيفة وحاملة اللقب) مع إيران، على ملعب الثمامة.