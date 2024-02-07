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رياضة|قطر

العرب فخورون بتأهل النشامى لنهائي كأس آسيا.. "العب يا أردن" تغزو منصات التواصل الاجتماعي

لاعبو المنتخب الأردني يحتفلون عقب التأهل التاريخي لنهائي كأس آسيا على حساب كوريا الجنوبية (غيتي)
7/2/2024-|آخر تحديث: 7/2/202403:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

امتدت فرحة الأردنيين ومن خلفهم العرب بتأهل الأردن إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزهم على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مغردون العرب عن فرحتهم وفخرهم بالانجاز غير المسبوق في تاريخ النشامى.

وغزت "العب يا أردن" منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مدونون عن فرحتهم بهذا التأهل الذي أدخل الفرحة على قلوب كل الأردنيين.

بينما عبر النشطاء العرب عن فرحتهم بهذا التأهل التاريخي، فالأردن فاز "يعني العرب فازوا يعني نحن فزنا".

وقد انفجرت منصة "إكس" بعد انتهاء المواجهة مباشرة بالتهاني لنجوم ومسؤولين كبار، بجانب الصحف الأجنبية التي تناولت فوز النشامى.

ومن عمّان إلى غزة، تداول النشطاء فيديو على منصات التواصل لفرحة عائلة فلسطينية بتأهل النشامى.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت على ملعب لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة اليوم بين قطر (المضيفة وحاملة اللقب) مع إيران، على ملعب الثمامة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي