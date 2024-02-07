النشامى للجزيرة نت: سنحمل كأس آسيا إلى الأردن

الريان- لم يعد الطموح تقديم بطولة مشرفة، أو معادلة إنجاز نسختي 2004 و2011 بالتأهل لربع النهائي، أو الاحتفال بنصف نهائي، فلاعبو منتخب الأردن باتوا يثقون بأنهم قادرون على حمل كأس آسيا إلى عمان السبت المقبل.

ويبدو أن التاريخ أو كتابته لا يهم المنتخب الأردني كثيرا، فهو يريد الحاضر والمستقبل وخاصة بعد أن أقصى كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا بتغلبه عليها بهدفي نجميه موسى التعمري ويزن النعيمات في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" في مدينة الريان القطرية، وبحضور جماهيري قارب 43 ألف متفرج.

الفرحة الاستثنائية والأمل بالتتويج بالكأس بدأت مع أحد أصحاب العبور التاريخي وكلمة السر في انتصارات "النشامى" وهو المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي قال "أنا أسعد مدرب في القارة وربما في العالم. يوم تاريخي بالنسبة لنا".

أما عضو الجهاز الفني للمنتخب الأردني عبد الله أبو زمع فقال إن "هذا الجيل رائع وذهبي، ونتمنى من الله العودة لعمان بالكأس، بقيت خطوة واحدة للحلم وسيتحقق بإذن الله".

من جهته قال لاعب المنتخب براء مرعي "نعد الجماهير بالكأس، نحن فريق يستحق وحققنا اليوم فوزا على منتخب مرشح للبطولة، والهدف الآن منصبّ على حمل اللقب".

في حين احتفل يزيد أبو ليلى حارس المنتخب وحامي عرينه بالفوز على طريقة زميله يزن النعيمات "المسافة صفر" التي تمثل المثلث الأحمر المقلوب دعما لسكان قطاع غزة، وقال للجزيرة نت "وعدنا الجماهير بالوصول للنهائي وأوفينا، وبحول الله لن يذهب الكأس إلا إلى عمّان لنحتفل به معا".

وتحدث مدافع "النشامى" أنس بني ياسين عن أن الهدف كان الوصول إلى المربع الذهبي، مضيفا "الحمد لله على وصولنا للنهائي، والطموح الآن ارتفع أكثر فأكثر والعين على الكأس"، وأضاف للجزيرة نت "نشكر الجماهير الكبيرة التي جاءت لمؤازرتنا، هذا ليس غريبا على النشامى وإن شاء الله نستطيع أن نفرحهم بالنهائي".

وفي السياق ذاته، وجه مدافع المنتخب سالم العجالين، الذي غاب عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات، رسالة للجمهور قائلا "انتظرونا بملعب لوسيل نريد 80 ألفا خلفنا، ستكون الأجواء جميلة والحضور الجماهيري الأردني أكبر وأكبر مثل مباراة اليوم التي كان فيها الجمهور رقما صعبا وأثر على لاعبي المنتخب الكوري".

في حين طالب المهاجم علي علوان الجماهير بالهدوء والتركيز على الهدف الأسمى، وقال "أعلم أن الجميع سعيد ونحن كذلك لكن الإنجاز التاريخي هو بتحقيق الكأس، قادرون على نيل اللقب والفوز على أي منتخب، وستبقى حسرة في قلوبنا لو لم ننجح بذلك"، وأضاف "لكي نستحق أن نسمى جيلا ذهبيا لابد أن نحمل الكأس إلى الأردن".

أما نور الروابدة فقال إن "المنتخب قادر على الفوز باللقب، والوصول لهذه المرحلة كان حلما بالنسبة لنا.. الفوز بالبطولة لن يكون صعبا علينا".

وختم نجم المنتخب موسى التعمري وأفضل لاعب في مواجهة كوريا الجنوبية "لم يقدم أي لاعب في المنتخب كل إمكانياته، ما زال لدينا مبارة في النهائي وسنفوز بها".

هذه التصريحات جاءت من ملعب "أحمد بن علي"، أما في الأردن فكانت الفرحة جنونية في الشوارع والمقاهي والمنازل، وحتى الصحف الأردنية وصفت إنجاز اللاعبين بـ"النشامى شهامة بلا حدود".

وأثنت الصحف الأردنية على أداء "النشامى" بعناوين داعمة لهذا الإنجاز التاريخي البارز.

🇯🇴👏👏👏 منتخب الأردن يسطر إنجازاً تاريخياً ويصعد إلى النهائي عقب تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية (2-0) في الدور نصف النهائي. #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_كوريا_الجنوبية#ASIANCUP2023 pic.twitter.com/cWvRIMH4Oz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2024

صحيفة الرأي: المنتخب الوطني يقتحم التاريخ ويتأهل لنهائي كأس آسيا.. النشامى شهامة بلا حدود.

صحيفة الغد: النشامى يكتبون تاريخا جديدا للكرة الآسيوية.

صحيفة الأنباط: أبناء الأنباط يكسرون صمود الشمشون الكوري بصخرتين.. النشامى يكتب مجد الكرة الأردنية بالفوز على كوريا والتأهل للنهائي الآسيوي.

صحيفة الدستور: سجل يا تاريخ.. النشامى يبلغ نهائي كأس آسيا.

صحيفة السبيل: المنتخب الوطني يبلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر منتخب "النشامى" خطوة أخيرة نحو اللقب الحلم تتمثل في مواجهة الفائز من مباراة النصف الثاني من المربع الذهبي بين المنتخب القطري صاحب الأرض وحامل اللقب في النسخة الأخيرة، وبين المنتخب الإيراني في المباراة التي ستقام اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة المونديالي.