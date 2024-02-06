المغرب ثم الأردن.. هل إقامة البطولات في قطر وراء الإنجازات التاريخية للمنتخبات العربية؟

الإنجازات التاريخية التي حققتها المنتخبات العربية على الملاعب القطرية والتي بدأت بدخول تاريخي للمغرب بالمربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم 2022، وتواصلت بتفوق عربي غير مسبوق في كأس آسيا 2023 أفضى لتأهل تاريخي أيضا للأردن للمباراة النهائية، يطرح سؤالا عن دور إقامة البطولتين على ملاعب قطر في تحقيق هذه الإنجازات العربية.

ليس غريبا على منتخب قطر المتوج بلقب النسخة الأخيرة عام 2019 أن يصل لنصف النهائي أو حتى يحصد اللقب مجددا، لكن الجديد في هذه النسخة هو المنتخب الأردني الذي فاجأ الجميع بالتأهل للدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ثم للمباراة النهائية وعلى حساب منتخب قوي هو كوريا الجنوبية، رغم أن الأرد لم يكن ضمن أي ترشيحات لبلوغ هذا الدور الذي فشلت فيه منتخبات كبرى.

ووسط تشجيع من جماهيره الغفيرة التي زحفت إلى الملاعب تفوق لاعبو المنتخب الأردني وعلى رأسهم موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي وأغلى لاعب عربي بالبطولة من حيث القيمة السوقية (6 ملايين يورو)، وسجلوا 12 هدفا خلال مبارياتهم الست بالبطولة حتى الآن، واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

ولم يكن التفوق العربي محصورا في قطر والأردن فقط، بل في منتخب فلسطين الذي حظي بتشجيع الجميع واستثمر ذلك بتحقيقه أول فوز في تاريخه بالبطولة بل وتأهله الأول أيضا للدور ثمن النهائي.

وكرر منتخب سوريا إنجاز نظيره الفلسطيني بتأهل تاريخي أيضا لثمن النهائي، وتألق العراق أيضا في البطولة وفاز بجدارة على اليابان -المرشح الأول للقب- واجتاز دور المجموعات لكنه اصطدم بالأردن الذي فاز عليه في الوقت الضائع وتأهل على حسابه لربع النهائي.

منتخب فلسطين 🇵🇸 يكتب التاريخ ويعبر إلى دور الـ16 بعد فوز مؤزر على هونغ كونغ 🇭🇰 ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/Y9BecOtztc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024

الخبراء يجيبون

الجزيرة نت وجهت السؤال المطروح إلى نخبة من خبراء اللعبة، وهم هيثم فاروق نجم منتخب مصر السابق والمحلل بقنوات "بي إن سبورتس"، والدكتور جمال إسماعيل أستاذ كرة القدم في كلية التربية الرياضية، ووسام شامل المدرب والمحاضر بالاتحاد الآسيوي، إضافة إلى محمد نجيب محلل الأداء.

ونبدأ بهيثم فاروق الذي قال للجزيرة نت إن أي بطولة تنظم في دولة عربية يكون ذلك حافزا للفرق والمنتخبات المشاركة فيها وداعما لها، وذلك لوجود جاليات ضخمة لها في الدول العربية وهذا ممتد حتى النسخة القادمة التي ستقام في السعودية، ولكن لكل قاعدة استثناء، في نسخة 2007 في 4 دول شرق آسيوية النهائي كان بين والسعودية العراق التي توجت باللقب بهدف يونس محمود.

وأكد نجم فينورد الهولندي السابق أن منتخب المغرب لم يكن ليتأهل للمربع المربع الذهبي في كأس العالم 2022 لولا أن البطولة تقام في قطر، والشيء نفسه في كأس آسيا لو لم تكن في قطر أيضا لم نكن لنرى إنجازات العرب وخاصة فلسطين وسوريا، ونصف منتخبات الدور قبل النهائي عربية، لأن هذه المنتخبات لن تحظى بالقاعدة الجماهيرية العريضة والتشجيع الضخم الذي وجدته في الدوحة إلا على أرض عربية.

وفي رأي أكاديمي، يقول الدكتور جمال إسماعيل "يرتبط نجاح أي فريق أو أي شخص من الناحية النفسية بما يصدقه بنفسه ويؤمن به وهو ما ذكره جون واير في أحد كتبه (سوف تراه عندما تؤمن به). وقطر عندما نظمت كأس العالم عام 2022 آمنت بقدرتها على النجاح فنجحت، لكنها لم تكتف بالنجاح فقط بل حرصت على إيصال رسالة وهي أهمية الهوية العربية وأبدعت فيها أيضا، حتى أن الإعلام الغربي أقر بأنها نظمت أفضل نسخ المونديال، كل ذلك جعل كل الفرق العربية تنتعش في البطولة، فالسعودية فازت على الأرجنتين (حامل اللقب) والمغرب هزمت المنتخبات الكبرى واحدا تلو الآخر حتى وصلت للمربع الذهبي".

ويضيف أستاذ كرة القدم "وفي كأس آسيا رأينا فلسطين لأول مرة بهذا المستوى الرائع وسوريا تتألق وتعبران لثمن النهائي لأول مرة، وكذلك المنتخب الأردني مفاجأة البطولة، وأتمنى أن يختتم هذا الإعجاز العربي غير المسبوق بتتويج قطر باللقب للمرة الثانية على التوالي".

ويقول وسام شامل للجزيرة نت إن السبب العام في تألق منتخباتنا وجود البطولة على أرض عربية والزخم الجماهيري الكبير، إما من الجاليات الموجودة في قطر أصلا أو التي استغلت سهولة الوصول للدوحة وزحفوا لمساندة منتخباتهم وهو ما أشعل حماسة اللاعبين، كما أن ملاعب المونديال مثلت حافزا كبيرا للاعبين العرب الذين يعرفون قيمة جودة أرض الملعب في إخراج أفضل ما لديهم وبالطبع الحضور الجماهيري.

ويضيف محاضر المدربين بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن جودة الجيل الحالي لمنتخب الأردن والتوليفة الجيدة التي نجح حسين عموتة في الوصول إليها، جعلت النشامى يصلون إلى هذا الإنجاز، وبالنسبة لقطر فهي صاحبة الأرض والجمهور وحامل اللقب ومدربها الإسباني لوبيز كان مدربا لفريق الوكرة ويعرف اللاعبين جيدا واستطاع أن يوصل أفكاره للاعبين الذين أجادوا تنفيذها.

أما محلل الأداء محمد نجيب فقد ربط بين إنجازات المغرب في كأس العالم وفلسطين وسوريا والأردن وقطر وإقامة كأس آسيا في قطر بنقاط مختصرة كالتالي: