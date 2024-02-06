شاهد.. الأردن يبلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى بالفوز على كوريا الجنوبية

بلغ الأردن نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 2-صفر على كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي اليوم الثلاثاء.

وسجل يزن النعيمات الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من موسى التعمري الذي سجل الهدف الثاني بعدها بنحو 13 دقيقة.

تفوق أردني منذ البداية

وسيطر الأردن على اللقاء منذ البداية لكن جو هيون-وو حارس كوريا الجنوبية حافظ على شباكه في الشوط الأول من التهديد الأردني المتكرر الذي كان أخطره تسديدة النعيمات من مسافة قريبة بعد مراوغة الدفاع الكوري ببراعة.

وظن القائد سون هيونغ-مين أنه سجل هدفا لكوريا الجنوبية بعد نحو 19 دقيقة من اللعب لكنه لم يحتسب بداعي التسلل، قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء "غير صحيحة" احتسبت للمنتخب القادم من شرق آسيا.

ومنح المهاجم النعيمات التقدم لفريق المدرب حسين عموتة بتسديدة من فوق الحارس هيون-وو بعدما استخلص مهاجم مونبلييه الكرة في وسط ملعب كوريا الجنوبية.

وعزز التعمري النتيجة بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع تفوق فيه على مدافعي كوريا الجنوبية من قبل منتصف الملعب.

وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى عام 2004 وكرره عام 2011، الفائز من لقاء قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيران في النهائي يوم 10 فبراير/شباط الجاري.