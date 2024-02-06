رياضة

حسام حسن مدربا جديدا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا

Soccer Football - African Confederation Cup - Al Masry vs RS Berkane - Al Masry stadium, Port Said, Egypt - July 29, 2018 - Al Masry's coach Hossam Hassan reacts. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
حسام حسن اتجه للتدريب بعد اعتزاله كرة القدم (رويترز)
6/2/2024

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعيين هداف مصر السابق حسام حسن مدربا للمنتخب الأول، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر الاتحاد -أيضا- تعيين توأمه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، مع وجود زميلهم السابق في الأهلي محمد يوسف مدربا.

وكان حسام حسن قد تولى تدريب مودرن فيوتشر 26 يناير/كانون الثاني الماضي خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، قبل الإعلان اليوم عن توليه تدريب منتخب مصر.

وتولى حسام حسن (57 عاما) تدريب العديد من الأندية المصرية؛ أبرزها: الزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والإسماعيلي.

كما سبق وأن تولى تدريب منتخب الأردن في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 وحتى يوليو/تموز 2014.

وكان إيهاب جلال آخر مدرب محلي تولى تدريب المنتخب المصري، قبل إقالته في يونيو/حزيران 2022.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر رحيل فيتوريا بعد خروج مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، إثر خسارته 8-7 بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد التعادل 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

ولم يحقق المنتخب المصري، الفائز باللقب 7 مرات وهو رقم قياسي، أي انتصار في النسخة المقامة في ساحل العاج، إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.

المصدر : الجزيرة + رويترز