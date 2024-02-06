حسام حسن مدربا جديدا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعيين هداف مصر السابق حسام حسن مدربا للمنتخب الأول، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر الاتحاد -أيضا- تعيين توأمه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، مع وجود زميلهم السابق في الأهلي محمد يوسف مدربا.

وكان حسام حسن قد تولى تدريب مودرن فيوتشر 26 يناير/كانون الثاني الماضي خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، قبل الإعلان اليوم عن توليه تدريب منتخب مصر.

🔴 | حسام حسن مديرا فنيا .. وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول 🇪🇬 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ… pic.twitter.com/nBuuzSJsJH — EFA.eg (@EFA) February 6, 2024

وتولى حسام حسن (57 عاما) تدريب العديد من الأندية المصرية؛ أبرزها: الزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والإسماعيلي.

كما سبق وأن تولى تدريب منتخب الأردن في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 وحتى يوليو/تموز 2014.

وكان إيهاب جلال آخر مدرب محلي تولى تدريب المنتخب المصري، قبل إقالته في يونيو/حزيران 2022.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر رحيل فيتوريا بعد خروج مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، إثر خسارته 8-7 بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد التعادل 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

ولم يحقق المنتخب المصري، الفائز باللقب 7 مرات وهو رقم قياسي، أي انتصار في النسخة المقامة في ساحل العاج، إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.