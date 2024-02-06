حاسوب خارق يتوقع الفائز من مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية بنصف نهائي كأس آسيا

توقع الحاسوب الخارق، التابع لشركة "أوبتا" المتخصصة بالإحصاءات، أن يكون منتخب كوريا الجنوبية هو الأقرب للتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023، إذ حقق نسبة نجاح تقارب 60% من عمليات المحاكاة قبل المباراة خلال 90 دقيقة، مقابل 21.7% للأردن.

وبحسب الحاسوب، فاز "محاربو التايغوك" بنسبة 55.9% من 10 آلاف محاكاة قبل المباراة خلال 90 دقيقة، في حين ظفر "النشامى" بما يزيد قليلا على 1 من كل 5 عمليات المحاكاة قبل انطلاق المباراة (21.7%)، وهو الفريق الذي تحول من غير المرشح لتخطي دور المجموعات إلى أفضل 4 منتخبات في قارة آسيا.

وسيكون هذا اللقاء الثالث بين الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، إذ انتهت المواجهتان السابقتان بينهما بالتعادل، بما في ذلك التعادل 2-2 في دور المجموعات من هذه البطولة القارية المقامة في قطر حتى السبت المقبل.

وهذه النسخة الرابعة من كأس آسيا التي واجهت فيها كوريا الجنوبية نفس المنافس مرتين في نسخة واحدة من البطولة.

وكانت هزيمتان من أصل 3 في المباراة النهائية (1980 أمام الكويت و2015 أمام أستراليا)، في حين كانت الخسارة الأخرى في مباراة تحديد المركز الثالث على الصين في عام 2000.

وأصبح الأردن الدولة الـ16 التي تصل إلى نصف نهائي كأس آسيا، وأول فريق جديد في هذه المرحلة منذ أستراليا وأوزبكستان الذي فعلا ذلك عام 2011.

ولم يتمكن أي من هذين البلدين من الفوز بالبطولة، على الرغم من وصول أستراليا إلى النهائي عام 2011، وخسرت أمام اليابان في النسخة التي أقيمت في الدوحة.

وعادت كوريا الجنوبية بالنتيجة في 4 من مبارياتها الخمس التي خاضتها في البطولة القارية حتى الآن.

أما الأردن، فقد فاز بـ3 مباريات في نسخة واحدة من كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وسجل الفريق أيضا 10 أهداف في نسخة واحدة من البطولة للمرة الأولى، أي أكثر بهدف واحد، مما سجله في النسختين السابقتين مجتمعتين.

سجل سون هيونغ مين 7 أهداف في كأس آسيا منذ ظهوره الأول في نسخة 2011. وأكثر لاعبين سجلا في هذه الفترة، هما: المعز علي لاعب منتخب قطر (10 أهداف) والإماراتي علي مبخوت (9). ولعب قائد توتنهام الإنجليزي -الذي لعب كل دقائق مباريات منتخب بلاده بالبطولة حتى الآن، حيث وُجد على أرض الملعب لمدة 601 دقيقة، ومنها كل الأوقات الإضافية خلال مباريات الفريق الخمس- وهو أكبر عدد من اللاعبين في هذه البطولة، 17 مباراة في النهائيات القارية وهو رقم قياسي بالنسبة لمنتخب "الشمشون".