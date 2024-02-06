الإيراني جهانبخش: منتخب قطر قوي ومن الأفضل في آسيا

عدَّ الجناح الإيراني علي رضا جهانبهش أنه "حان الوقت" كي يظهر زملاؤه الذين يواجهون قطر غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، أنهم "أفضل جيل إيراني في كرة القدم".

وقال لاعب فينورد روترادم الهولندي "لحسن الحظ أعتقد أن الجيل الراهن يضم مزيجا من اللاعبين الرائعين فرديا، الذين يمتلكون خبرة رائعة أيضا، وهذا سيساعدنا على تقديم أداء جيد". وتابع أن "هذا الجيل يملك أحلاما كبيرة".

ويأمل منتخب إيران في فك عقدة الدور نصف النهائي الذي خرج منه 6 مرات على التوالي، بعد تتويجه 3 مرات تواليا بين 1968 و1976.

وأضاف جهانبهش (30 عاما) "من تجربتنا في نسخة الإمارات 2019 (خسرت أمام اليابان صفر-3 في نصف النهائي) نعرف أنه لن تصل (إلى اللقب) حتى تكون فعليا هناك".

ويعيش المنتخب الإيراني فترة مميزة، إذ لم يخسر خلال 18 مباراة تمتد منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، و16 مباراة مع مدرّبه أمير قلعة نويي (الذي حل بديلا لكارلوس كيروش).

وتطرّق جهانبخش إلى التوقعات المرتفعة في إيران وشغف أبناء بلده بالمستديرة "كرة القدم دائما حيّة في إيران. هي الرياضة الأولى في البلاد، التوقعات مرتفعة دوما. الضغط حاضر باستمرار مع الأجيال المختلفة".

وعن مواجهة قطر المضيفة وحاملة اللقب، قال جهانبخش الذي خاض أكثر من 80 مباراة دولية، ويبرز إلى جانبه العائد من الإيقاف مهدي طارمي وسردار أزمون (لاعب روما الإيطالي) إن "منتخب قطر فريق قوي. لطالما احترمتهم كأفضل الفرق في آسيا. أدّوا عملا جيدا في السنوات الأخيرة على صعيد تطوير البلاد وكرة القدم".

وتابع قبل مواجهة قطر التي فازت عليها إيران في آخر 6 مواجهات "اختبرنا اللعب في نصف نهائي النسخة الماضي، ونتذكر شعورنا عندما ودّعنا أمام اليابان في 2019. لا نريد أن يتكرر ذلك. سنستعد جيدا ونكون جاهزين".

وبعمر 19، انتقل جهانبخش إلى الدوري الهولندي فحمل ألوان نيميخن وألكمار بين 2013 و2018، ثم انتقل للعب مع برايتون الإنجليزي لمدة 3 سنوات قبل أن يعود في 2021، إلى هولندا، حيث حمل ألوان فينورد وتوّج معه بلقب الدوري الموسم الماضي.