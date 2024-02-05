ملعب أزتيكا بالمكسيك يستضيف افتتاح كأس العالم 2026 ونيوجيرسي تحتضن النهائي

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو -الأحد- أن ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو/حزيران المقبل، فيما سيقام النهائي في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

ونظمت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلتا النسختين في ملعب أزتيكا.

ستستضيف مدينة إستاديو آزتيكا ميكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية من #كأس_العالم 2026 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 4, 2024

وانتهت المباراة النهائية الأولى بفوز ساحق للبرازيل بقيادة بيليه على إيطاليا 4-1، فيما فازت الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا على ألمانيا الغربية 3-2 في النهائي الثاني.

كما سجل المهاجم الأرجنتيني مارادونا هدفه الشهير المسمى "هدف القرن" ضد إنجلترا في الملعب ذاته بمونديال 1986.

⚽️ تحليل لهدف القرن!

4 دقائق بعد هدف "يد السماء" 🤚

68 متر في 11 ثانية من العبقرية الخالصة 🤩

سحر مارادونا #في_مثل_هذا_اليوم #كأس_العالم 1986 pic.twitter.com/hiNGXbKBXm — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 22, 2020

وأضاف الفيفا أن المباراة النهائية ستقام في نيوجيرسي حيث مقر فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الثنائي المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

ستستضيف مدينة "نيويورك | ملعب نيوجيرسي" المباراة النهائية من #كأس_العالم 2026 pic.twitter.com/vwiUM0eQyh — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 4, 2024

كما أعلن الفيفا الجدول الكامل لمباريات أبرز حدث كروي في العالم.

وستقام نهائيات كأس العالم 2026 -التي سيشارك فيها 48 منتخبا وستختتم في 19 يوليو/تموز المقبل- على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستضاف الملعب المفتوح المخصص للنهائي -والذي تبلغ سعته 82 ألفا و500 متفرج- نهائي كأس كوبا أميركا في نسختها المئوية عام 2016 عندما حرمت تشيلي منافستها الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من الفوز باللقب للمرة الثانية وذلك بركلات الترجيح.

وستقام المباراة الأولى في كندا -التي لم يسبق لها استضافة أي مباراة في كأس العالم- يوم 12 يونيو/حزيران في تورنتو على أرض فريق المدينة المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين، فيما ستكون المباراة الافتتاحية بالولايات المتحدة في لوس أنجلوس على أرض فريق رامس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية أيضا.

وستشتمل بطولة كأس العالم 2026 على 104 مباريات بدلا من 64 مباراة كما جرت العادة، بما في ذلك مرحلة خروج مغلوب إضافية، بسبب القرار المعلن سابقا بتوسيع البطولة إلى 48 فريقا من 32.