مدرب الاتحاد السعودي: عودة بنزيمة تعتمد على جاهزيته

قال مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد السعودي حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين -الأحد- إن عودة الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة مع الفريق تعتمد على جاهزيته البدنية.

وغاب بنزيمة عن فوز الاتحاد برباعية نظيفة على الفيصلي اليوم في دور الثمانية بكأس ملك السعودية.

وقال الاتحاد عبر منصة "إكس" إن النجم الفرنسي يستعد للعودة إلى التدريبات بعد خوضه برنامجا تدريبيا خاصا.

وقال غاياردو في مؤتمر صحفي "بنزيمة ينفذ برنامجا إعداديا بدنيا وفنيا في الوقت الحالي، الأمر يعتمد عليه في المقام الأول والأخير، حين يكون جاهزا بشكل كامل بدنيا سيشارك، وسيعود إلى التدريبات الجماعية الاثنين".

وخلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات التي انتهت آخر يناير/كانون الثاني الماضي أفادت تقارير إعلامية بغضب بنزيمة من تراجع مستوى الاتحاد في الموسم الحالي من الدوري السعودي، وأنه غاب عن معسكر الفريق في الإمارات بحثا عن الرحيل إلى ناد آخر في يناير/كانون الثاني الماضي أو العودة إلى ريال مدريد.

ونفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد صحة تقارير إعلامية بشأن عودة اللاعب الفرنسي إلى ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسجل بنزيمة 12 هدفا بقميص الاتحاد في 20 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم، من بينها 9 أهداف في الدوري وهدفان في كأس العالم للأندية.

ولا يعيش الاتحاد أفضل أوقاته في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ حصد 28 نقطة من 18 مباراة وتلقى 6 هزائم، من بينها الخسارة في آخر 3 مباريات بالدوري قبل توقف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا.

وبسؤاله عن وجود 10 لاعبين أجانب في الفريق فيما تسمح اللوائح بقيد 8 فقط، أجاب المدرب الأرجنتيني "لدينا 10 لاعبين أجانب، ونحتاج 8 فقط حسب الأنظمة واللوائح، مما يعني أن هناك لاعبين اثنين سيكونان خارج القائمة".

وأضاف "طلبت من المسؤولين في النادي البت في الأمر، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، ولو كان الأمر بيدي لاتخذت القرار".