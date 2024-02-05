مباراتان تفصلانه عن اللقب.. حلم منتخب الأردن في كأس آسيا يقترب
أصبح المنتخب الأردني على بعد خطوات من التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاجأ الجميع بالتأهل لنصف نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.
وخالف منتخب "النشامى" التوقعات التي لم تضعه ضمن المنتخبات المرشحة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.
ولم يكن أكثر المتفائلين من الجماهير الأردنية يتوقع وصول منتخب بلاده لهذه المرحلة من البطولة وبهذه القوة التي يلعب بها الفريق منذ الجولة الأولى وحتى الآن.
ونجح المنتخب الأردني في التأهل للدور الثاني بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة، والتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، قبل أن يخسر أمام البحرين بهدف دون رد في الجولة الثالثة.
هدف |
منتخب الأردن يتقدم 4 – 0 على ماليزيا عن طريق موسى التعمري في الدقيقة 85#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/Jg4V2oc8p4
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 15, 2024
ولكن "النشامى" ضمنوا الصعود قبل هذه المباراة من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.
وواصل المنتخب الأردني مسيرته الناجحة في ثمن النهائي، ونجح في تحويل خسارته بهدفين لهدف أمام المنتخب العراقي إلى فوز ثمين ومثير في الدقائق الأخيرة 3-2، ليضرب موعدا مع منتخب طاجيكستان في ربع النهائي.
يزن العرب يسجل هدف التعادل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/7kebtyon3H
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
كما هزم طاجيكستان بهدف نظيف في طريقه لحجز مقعده في نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وسجل المنتخب الأردني 10 أهداف خلال مبارياته الخمس بالبطولة حتى الآن، واستقبلت شباكه 5.
هدف|
منتخب الأردن يتقدم 1-0 على طاجيكستان .. شاهد الهدف بصوت المعلق منتصر الأزهري#الاردن_طاجيكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023
#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/owqWPGBLdE
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
وتنتظر المنتخب الأردني مواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب الكوري الجنوبي في السادسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "أحمد بن علي" في لقاء مكرر من الدور الأول، ولكنه بالتأكيد ستكون تفاصيله مختلفة تماما.
ويعول المنتخب الأردني على مجموعة متجانسة من اللاعبين من أجل تحقيق حلم التأهل للنهائي، على رأسهم موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي وعدد من العناصر المميزة مثل يزن النعيمات ويزن العرب وعلي علوان.
وأصبح المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني محط أنظار الجميع بعدما بات أول مدرب يقود الفريق للدور قبل النهائي، متفوقا على إنجاز المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، الذي كان أول من قاد المنتخب للوصول لربع النهائي في نسخة عام 2004 قبل أن يخسر أمام اليابان بركلات الترجيح.
🚨وجه كلمة لمدرب منتخب النشامى 🇯🇴
الحسين عموته
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— قُرَيْشٍ (@Quraish911) February 2, 2024
ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه المباراة القادمة التي تعد الأهم في تاريخ الكرة الأردنية حتى الآن: هل سيواصل أبناء الحسين عموتة ملحمتهم ببلوغ نهائي بطولة كأس آسيا في قطر؟