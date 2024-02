قراءة بحظوظ منتخبات المربع الذهبي في كأس آسيا

4 منتخبات بينها اثنان عربيان، وصلت إلى مربع الذهب في كأس آسيا بطموحات مختلفة، قطر للحفاظ على لقبها، وإيران لاستعادة هيبتها القارية، والأردن لكتابة قصة خيالية، وكوريا الجنوبية لإثبات تفوقها القاري.

وكانت الغلبة في نصف نهائي نسخة 2023 التي تختتم في قطر يوم السبت المقبل، لمنتخبات غرب آسيا التي ترشح منها 3، هي: قطر والأردن وإيران، ووحدها كوريا الجنوبية كانت من شرق القارة.

نبدأ بحامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور، طريق "العنابي" كانت مفروشة بالأهداف والشباك النظيفة في المجموعة الأولى، إذ حقق 3 انتصارات متتالية دون أن يستقبل أي هدف، فهزم لبنان بثلاثية وكلا من طاجيكستان والصين بهدف نظيف.

ليعبر بالعلامة الكاملة إلى ثمن النهائي ويواجه المنتخب الفلسطيني، وفي هذه المباراة تلقت شباكه الهدف الأول في البطولة، ولكنه نجح في قلب الطاولة على "الفدائي" بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف، ليفوز بالمباراة 2-1، في مواجهة كانت متوازنة بين الفريقين مع أفضلية نسبية للمنتخب الفلسطيني ولكن "العنابي" بخبرة البطل عرف كيف يتجاوز هذا المطب.

وفي ربع النهائي، كانت مواجهة أوزبكستان التي اعتبرت الاختبار الأقوى لمنتخب قطر في مسيرته بالبطولة الحالية، وهي كانت بالفعل اختبارا قويا إذ تقدم "العنابي" بالنيران الصديقة في الشوط الأول، ليعود المنتخب الأوزبكي في الشوط الثاني، وتشير الأرقام إلى أن أوزبكستان كانت الأكثر محاولات على المرمى أما الاستحواذ على الكرة فكان قطريا.

واستطاع العنابي تسيير المباراة وامتصاص حماسة المنتخب الأوزبكي في الوقتين الأصلي والإضافي والتفوق في ركلات الترجيح بفضل تألق حارس "العنابي" مشعل برشم الذي تصدى لـ3 ركلات ترجيح، ويحقق فوزه الـ12 في البطولة حيث لم يخسر في نسختين متتاليتين وسجل في مرماه 3 أهداف فقط في 13 مباراة خاضها في النسختين.

ويأمل منتخب قطر أن يستثمر المعنويات المرتفعة التي تحصل عليها المنتخب بعد الفوز المثير والصعب والدراماتيكي على المنتخب الأوزبكي، في مواجهة إيران المنتشية أيضا بفوزها المرهق على المنتخب الياباني في الوقت القاتل 2-1.

ويبدو أن الإسباني ماركيز لوبيز بدأ أخيرا يستقر على تشكيلته الأساسية، ونظام اللعب الذي يعتمده في البطولة.

فهذا المدرب الذي استلم دفة تدريب العنابي قبل شهر فقط من انطلاق البطولة، وعدل أكثر من مرة على تشكيلاته الأساسية التي يخوض فيها البطولة كما اعتمد على 4 رسوم تكتيكية في البطولة بدأها بـ4-4-2 ثم 4-3-3 وبعدها 4-5-1 ليستقر في المباراتين الأخيرتين أمام فلسطين وأوزبكستان على خطة متوازنة بين الدفاع والهجوم مع تعزيز خط الوسط وتحول الظهيرين إلى جناحين والعكس صحيح، وهي 3-5-2.

ويبدو أن لوبيز يعتمد نفس الخطة ضد إيران، مع تعزيز خط الدفاع والطلب من الظهيرين الالتزام أكثر بالواجبات الدفاعية، أمام منتخب إيراني مدجج بالنجوم ويلعبون بأفضل الدوريات الأوروبية ناهيك عن القوة البدنية والواقعية اللتين لعبت بهما إيران في المباراتين الأخيرتين أمام سوريا واليابان.

العنابي سيصطدم بمنتخب "أسود فارس" الذي يلهث منذ 1976 خلف لقبه الرابع في البطولة القارية.

ووضعت إيران حدا لتفوّق اليابان عليها في البطولة القارية، إذ حققت فوزها الأوّل بعد خسارتين وتعادلين، كما هزّت شباك "الساموراي" للمرّة الأولى وثأرت لخسارتها أمامه بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي نسخة 2019 في الإمارات.

وتابعت إيران سلسلة لم تخسر فيها خلال 18 مباراة تمتد منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ولم يخسر أمير قلعة نويي. (60 عاما)، والذي حل محل كارلوس كيروش، في 16 مباراة منذ توليه المسؤولية لكنه تعرض لانتقادات العام الماضي عندما شاركت إيران في بطولات ودية مثل بطولة الأردن الدولية وبطولة اتحاد وسط آسيا.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇮🇷 IR Iran 2️⃣-1️⃣ Japan 🇯🇵

Team Melli leave it late as captain Alireza Jahanbakhsh dramatically becomes a hero!

Match Report 🔗 https://t.co/IfrEmW6zRc#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvJOR pic.twitter.com/xiNIe2KDnk

