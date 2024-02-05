عموتة: التعمري جاهز ونعول على الجماهير.. كلينسمان: نأمل الفوز بالبطولة

قال الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن إن موسى التعمري حصل على راحة يومين وسيكون جاهزا لمواجهة كوريا الجنوبية في قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وقال المدرب المغربي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قبل أولى مباريات الدور قبل النهائي، "منحنا موسى التعمري فرصة للراحة خلال اليومين الماضيين وسيكون جاهزا للمباراة.. المنتخب الكوري يملك إمكانيات فنية وذهنية عالية والجانب البدني مهم للغاية".

وحقق الأردن إنجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا لأول مرة بعدما تغلب 1-صفر على طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر يوم الجمعة الماضي ليضرب موعدا مع كوريا الجنوبية.

وسجل التعمري هدفين في مشوار الأردن المظفر نحو قبل مباراة النهائي التي ستقام في ملعب أحمد بن علي.

وأضاف عموتة "منتخبات شرق آسيا منظمة للغاية ولذلك لن يؤثر عليها اللعب لمدة 120 دقيقة. غياب علي علوان مؤثر على الفريق ونعول على المساندة الجماهيرية".

وشدد عموتة على ضرورة التركيز لآخر دقيقة في المباراة "نأمل أن نكون قد وصلنا إلى نقطة نقدم خلالها أداء جيدا خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة. السعودية وأستراليا تقدمتا ثم ارتكبتا أخطاء في النهاية أمام كوريا. تركيزنا يجب أن يكون قويا وسيكون الأمر متعبا. هذا ضروري وسيتعين علينا أن نكافح".

واعتبر عموتة أن الإرهاق لن يكون عاملا في مباراة الثلاثاء لأن كوريا أظهرت مدى نجاحها في التأقلم مع خوض وقت إضافي على شوطين في مباراتين متتاليتين.

وتابع "إنهم لاعبون محترفون ويمكنهم التعافي بدنيا وذهنيا خلال 48 ساعة. لا أعتقد أن خوض 120 دقيقة سيحدث الفارق في المباراة".

وفي السياق ذاته، قال إبراهيم سعادة لاعب الأردن "سنلعب أمام المنتخب الكوري القوي جدا وقادرون على التأهل للنهائي. سعداء بوجود منتخبين عربيين في قبل النهائي. سون لاعب مهم في منتخب كوريا وتدربنا على كيفية إيقاف خطورته".

كلينسمان: نأمل الفوز بالبطولة

أكد يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية إنه لا يفكر في مواجهة قطر أو إيران في نهائي كأس آسيا لكرة القدم وكل تركيزه ينصب على مباراة الأردن في قبل النهائي الثلاثاء.

وقاد سون هيونغ-مين كوريا الجنوبية لقلب تأخرها بهدف لتفوز 2-1 على أستراليا والتأهل إلى قبل النهائي.

وقال كلينسمان، الدولي الألماني السابق، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "متحمسون لمواجهة قبل النهائي أمام الأردن. مدرب الأردن (الحسين عموتة) يقوم بعمل مميز. لا أفكر إلا في المستقبل وأنا محظوظ بتدريب الفريق وتجربتي الأولى في كأس آسيا رائعة.

وأضاف "لا نفكر بمواجهة قطر أو إيران في النهائي يوم الجمعة المقبل، وكل ما علينا التركيز على مواجهة منتخب الأردن فقط الذي كان معنا في المجموعة وتعادلنا معه 2-2".

وأضاف المدرب الألماني "الأردن يملك لاعبين مميزين في كافة المراكز وشاهدنا ذلك في مباراتنا الأولى معهم. في بداية البطولات تكون الأمور غير واضحة وتكتسب ثقة أكبر مع الوقت".

واحتاجت كوريا الجنوبية لركلات الترجيح للفوز على السعودية في دور الـ16 قبل أن تفرض وقتا إضافيا على أستراليا في دور الثمانية وخاضت 120 دقيقة في المباراتين مقارنة بالأردن الذي حصل على راحة أكثر.

وأضاف كلينسمان "يوجد العديد من العوامل المهمة للمضي قدما في البطولة وقد استعددنا جيدا. بدأنا في سول في 26 ديسمبر/كانون الأول في بناء اللياقة البدنية ولدينا الآن إصابتان فقط. نحن متعطشون لمواصلة مشوار البطولة".

وختم "نتمتع بكفاءة بدنية وذهنية وروح الجماعة أيضا. إنه ماراثون ونحن نقترب من نهايته ونأمل الفوز بالبطولة".

وتقام مباراة قبل النهائي الثانية، بعد غد الأربعاء 7 فبراير/شباط بين قطر الدولة المضيفة -حاملة اللقب- وإيران في ملعب الثمامة.