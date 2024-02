طالبوا باسترداد المال وهاجموا بيكهام.. غضب بهونغ كونغ بسبب عدم مشاركة ميسي بودية

وقّعت الشركة المنظّمة لمباراة منتخب نجوم الدوري في هونغ كونغ وإنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، عقدا مع الحكومة لخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 45 دقيقة على الأقل خلال جولة فريقه في هونغ كونغ استعدادا للموسم الجديد، بحسب ما أعلن وزير الرياضة الاثنين، لكن النجم العالمي غاب بسبب الإصابة.

وبقي المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات والذي يعاني من تمزق عضلي في الفخذ، جالسا على مقاعد البدلاء طوال المباراة الودية الماضية التي انتهت بفوز فريقه على منتخب من نجوم الدوري في هونغ كونغ 4-1 الأحد.

وأثار غياب ميسي غضب أكثر من 38 ألف متفرج دفعوا ما يزيد على 125 دولارا أميركيا لرؤية بطلهم وطالبوا باسترداد أموالهم في ملعب هونغ كونغ، كما وجِّهت صيحات الاستهجان ضدّ الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد مالكي النادي بعد انتهاء المباراة حين حاول توجيه الشكر للمشجّعين.

وقال كيفن يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مؤتمر صحفي "واحدة من شروط التمويل الأساسية مع (المنظّمين) كانت أن يشارك ميسي لـ45 دقيقة على الأقل في المباراة مع مراعاة اعتبارات اللياقة البدنية والسلامة".

ونشرت حكومة هونغ كونغ بيانين متتاليين، مساء الأحد، إذ قالت إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة"، محذّرةً بسحب مليوني دولار كتمويل من الشركة المنظّمة"، وهي مجلة بريطانية متخصصة بالموضة وأسلوب الحياة.

وقالت الحكومة في بيان "قبل بدء المباراة أمس (الأحد)، أكدت الشركة المنظّمة (تاتلر آسيا) أن ميسي سيلعب في الشوط الثاني". وأعربت الشركة الاثنين، في بيان، عن أسفها لغياب الأرجنتيني عن المباراة، مشيرةً إلى أنها ستتخلى عن التمويل الحكوميّ.

Chants of ‘we want Messi’ rose around the Hong Kong Stadium as disappointed fans said they felt cheated by the match organisers https://t.co/WsPJANVZcA pic.twitter.com/91OHeTG6Z5

— AJE Sport (@AJE_Sport) February 5, 2024