شاهد.. أتلتيكو يقتنص تعادلا قاتلا من ريال مدريد

اقتنص أتلتيكو مدريد تعادلا بطعم الفوز من غريمه التقليدي ريال مدريد 1-1 بعدما سجل هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبقي ريال في الصدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الثاني الذي سقط أيضا في فخ التعادل أمام ريال سوسيداد في هذه المرحلة و8 نقاط عن برشلونة الثالث، فيما تراجع أتلتيكو إلى المركز الرابع بـ48 نقطة متخلفا بنقطتين عن النادي الكتالوني الفائز السبت على ألافيس 3-1.

ومنح إبراهيم دياز -الذي شارك أساسيا بخلاف التوقعات- هدف التقدم لريال (20)، قبل أن يعادل ماركوس لورينتي النتيجة لأتلتيكو (90+3).

إبراهيم دياز يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك أتلتيكو مدريد#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اتلتيكومدريد pic.twitter.com/0Ab3hboiwg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024

وكان أتلتيكو قد ألحق الهزيمة الوحيدة بريال مدريد في "الليغا" في سبتمبر/أيلول الماضي عندما أسقطه على أرضه 3-1 في الجولة السادسة، مما اعتبر صفعة قوية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ومنذ ذلك الوقت انتفض ريال مدريد محققا سلسلة من 21 مباراة من دون خسارة، لكنها توقفت مرة جديدة أمام "لوس روخيبلانكوس" بخسارته 2-4 بعد التمديد في ثمن نهائي كأس الملك في 16 يناير/كانون الثاني.

وكان هذا الفوز بمثابة ثأر من الخسارة قبل أسبوعين أمام النادي الملكي 3-5 بعد التمديد في نصف نهائي الكأس السوبر في الرياض التي عاد وتوج ريال بلقبها بفوز ساحق على برشلونة 4-1 في المباراة النهائية.