رونالدو في عيد ميلاده الـ39.. أرقام قياسية وثروة مليارية

يتزامن اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط مع عيد الميلاد الـ39 لأحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، المولود في 5 فبراير/شباط عام 1985.

وخلال مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاما، حقق "صاروخ ماديرا" الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية والأرقام القياسية مع المنتخب البرتغالي والأندية التي لعب معها، مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر.

على المستوى الفردي، توج "الدون" بالكرة الذهبية 5 مرات، وسجل ما يزيد على 870 هدفا في أكثر من 1200 مباراة، وهو أفضل هداف في تاريخ كرة القدم وفقا للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ويعد البرتغالي الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا (140 هدفا)، كما أنه أصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي 4 مرات.

🎂 سنة جديـدة للتاريخـي 🤩

نجـوم #النصر يحتفلون بقائدهـم 💛 pic.twitter.com/A817CaY3BN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 5, 2024

مع منتخب البرتغال، يحمل رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف 128 هدفا في 205 مباريات، وهو أحد اللاعبين الحاسمين في البرتغال والذي فاز معها بأول لقب دولي له بعد التغلب على فرنسا في نهائي يورو 2016 ودوري الأمم 2018-2019 ضد هولندا.

منذ عام 2003، شارك مهاجم ريال مدريد سابقا في 5 نسخ ببطولة أوروبا ومثلها في كأس العالم، وبات أول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة في المونديال. في يونيو/حزيران 2023، أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 200 مباراة دولية.

وبفضل الجوائز والأرقام القياسية الفردية أصبح رونالدو أحد أشهر الرياضيين في العالم وأكثرهم ثراء وكان أول نجوم كرة القدم دخولا لنادي المليار، بعدما بلغت ثروته مليار دولار، ولم ينضم إليه في هذا النادي سوى غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقد تم اختيار رونالدو كأعلى اللاعبين أجرا في العالم لعدة مناسبات من قبل مجلة فوربس الأميركية، ويرجع الفضل في ذلك إلى عقوده الإعلانية والمؤسسات التجارية التي تحمل اسمه.

في عام 2014، أدرجته مجلة "تايم" الأميركية في قائمتها لأكثر 100 شخص نفوذا في العالم. وهو أيضا الشخصية الأكثر متابعة على الشبكة الاجتماعية "إنستغرام"، مع أكثر 615 مليون متابع.

ومنذ انضمامه إلى النصر السعودي، مطلع يناير/كانون الثاني 2023، خاض رونالدو 25 مباراة بمختلف البطولات المحلية والقارية وسجل 24 هدفا وصنع 11 أخرى.

وغاب رونالدو عن مباراة "الرقصة الأخيرة" ضد الأسطورة ليونيل ميسي عندما فاز فريقه النصر السعودي على إنتر ميامي الأميركي 6-0 الخميس الماضي ضمن مباراة ودية في موسم الرياضة في السعودية.

وتعرض رونالدو لإصابة عضلية خلال الفترة الماضية، وكان يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وكان آخر لقاء بين ميسي ورونالدو وديا جمع بين باريس سان جيرمان والنصر السعودي في يناير/كانون الثاني 2023.