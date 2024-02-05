بالفيديو.. حارس جنوب أفريقيا يكشف سر تألقه في صد 4 ركلات ترجيح

كشف حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا، رونوين ويليامز، سر تألقه في صد ركلات الترجيح أمام الرأس الأخضر، التي أهَّلت "بافانا بافانا" إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة بساحل العاج.

وانتهت مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر(كاب فيردي) بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وتصدى حارس نادي ماميلودي صان داونز لمحاولات عدة طيلة 120 دقيقة، كما تمكن من صد 4 ركلات ترجيح من أصل 5 سُددت على مرماه، ليقود منتخب "الأولاد" إلى المربع الذهبي على حساب الرأس الأخضر.

كما تصدى -أيضا- بشكل رائع لتسديدة بنشيمول في الدقائق الأخيرة من المباراة، لتصطدم بإطار المرمى، ويتم اللجوء إلى الوقت الإضافي.

واختير رونوين ويليامز، رجل المباراة التي فاز فيها "بافانا بافانا" بركلات الترجيح 2-1، على حساب الرأس الأخضر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال ويليامز، في ندوة صحفية إن تتويجه بجائزة رجل المباراة يعود الفضل فيه لجميع زملائه "الأهم هو الفوز في المباراة، تحصلت على هذه الجائزة بفضل جميع زملائي والطاقم الفني".

وعن السر الذي جعله يتألق في ركلات الجزاء قال إن "محلل الفيديو في المنتخب هو من ساعدني، شاهدت مباريات اللاعبين وفيديوهات كثيرة قبل المباراة، فضلا عن العمل في التدريبات، الأمر الذي سمح لي بتقديم هذا الأداء، ليس من السهل مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في كل أنحاء العالم".

وأشاد حارس عرين منتخب جنوب أفريقيا بدفاع فريقه قائلا "هدّد المنافس في بعض الأحيان من المباراة دفاعنا، لكن زملائي المدافعين كانوا رائعين طيلة المباراة".

ملخص مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا | منتخب جنوب إفريقيا يكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي#كأس_أمم_أفريقيا | #جنوب_افريقيا | #الراس_الاخضر#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/2KKr5rB7rX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024

ويعدّ ويليامز(32 عاما) أحد أبرز نجوم فريق نادي ماميلودي صان داونز المتوّج ببطولة الدوري الأفريقي مؤخرا، بعد فوزه على الوداد المغربي 2-صفر.

وسيكون لدى جنوب أفريقيا الآن فرصة للثأر من هزيمتها أمام نيجيريا، في آخر ظهور لها في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، عندما خسرت 2-صفر أمام "النسور الممتازة" في 2000.