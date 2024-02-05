الأهداف "القاتلة" تصنع الحدث في كأس آسيا وكوريا أكبر المستفيدين

لفتت أهداف الدقائق الأخيرة "القاتلة" الأنظار في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بقطر، حيث شهدت العديد من المباريات تسجيل أهداف حاسمة أسهمت في تغيير مصير بعض المنتخبات التي كانت قريبة للغاية من التأهل لكنها ودعت البطولة.

وقد شهد دور المجموعات تسجيل 12 هدفا بعد الدقيقة 90، مما يعكس قوة المنافسة خلال النسخة القارية الحالية وتمسك كل منتخب بحظوظه حتى اللحظات الأخيرة.

وبدأ تسجيل أهداف بعد الدقيقة 90 مع انطلاق مباريات البطولة مباشرة، حيث سجل أكرم عفيف لاعب منتخب قطر هدفا أمام لبنان في الدقيقة 90+6، وأسهم في فوز قطر بثلاثية نظيفة خلال تلك المباراة.

كما سجل علي البليهي لاعب منتخب السعودية هدف الفوز أمام عمان في الجولة الأولى من دور المجموعات أيضا في الدقيقة 90+6، وفازت السعودية في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف.

واستقبل الأردن هدفا عكسيا أمام كوريا الجنوبية عن طريق يزن العرب في الدقيقة 90+1، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، في حين سجل واتارو إيندو هدفا لمنتخب اليابان أمام العراق في الدقيقة 90+3، وانتهت المباراة بفوز العراق بهدفين لهدف.

وسجل علي مدن هدف الفوز لمنتخب البحرين أمام ماليزيا في الدقيقة 90+5، وقاد منتخب البحرين للتأهل لدور الـ16.

وسجل لاعب طاجيكستان نور الدين خامروكولوف هدف الفوز أمام لبنان في الدقيقة 90+2، وقاد منتخب بلاده للتأهل لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في تلك المباراة بهدفين لهدف وودع منتخب لبنان البطولة.

وسجل يحيى الغساني لاعب منتخب الإمارات هدفا أمام إيران في الدقيقة 90+3، وأسهم ذلك الهدف في تأهل الإمارات بشكل مباشر لدور الـ16 رغم الخسارة في تلك المباراة بهدفين لهدف، لكن تم الاستفادة من فارق الأهداف في حسابات التأهل.

وشهدت مباراة العراق وفيتنام تسجيل هدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي، حيث سجل نغوين كوانغ هاي هدف التعادل لفيتنام في الدقيقة 90+1، لكن منتخب العراق حسم الفوز بـ3 أهداف مقابل اثنين بعد تسجيل أيمن حسين هدفا للمنتخب العراقي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+12، وقاد منتخب بلاده لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وسجل لاعب إندونيسيا ساندي والش هدفا في الدقيقة 90+1 أمام اليابان في المباراة التي انتهت بفوز اليابان بـ3 أهداف مقابل هدف وتأهلها لدور الـ16 وخروج إندونيسيا من البطولة.

وشهدت مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا تسجيل هدفين بعد الدقيقة 90 بواقع هدف لكل منتخب، حيث سجل هيونغ مين سون هدفا لكوريا الجنوبية من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4، وسجل روميل موراليس هدفا لمنتخب ماليزيا في الدقيقة 90+15، وانتهت المباراة بالتعادل بـ3 أهداف لكل منتخب.

دور الـ16

وفي دور الـ16 شهدت مباراة المنتخبين العراقي والأردني تسجيل المنتخب الأردني هدفين في الدقائق الأخيرة حولا بطاقة التأهل من العراق إلى الأردن في واحدة من المباريات التي وصفت بأنها الأكثر إثارة في البطولة حتى الآن، حيث ظل المنتخب العراقي متقدما بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن يزن العرب مهاجم المنتخب الأردني تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ثم أضاف زميله نزار الرشدان هدف الفوز بعد دقيقتين ليودع المنتخب العراقي البطولة بعد أن كان قريبا للغاية من التأهل، ويصعد المنتخب الأردني، فتحولت الأفراح الجماهيرية من مدرجات العراق إلى مدرجات الأردن في مشهد درامي صنعته أهداف الدقائق الأخيرة.

وفي مباراة طاجيكستان والإمارات في الدور نفسه، سجل منتخب الإمارات هدف التعادل في الدقيقة 90+5 ، ثم اللجوء لركلات الترجيح وحقق المنتخب الطاجيكي الفوز وحصد بطاقة التأهل لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه في حين ودع المنتخب الإماراتي المنافسة.

ويعتبر المنتخب الكوري الجنوبي أكثر المستفيدين من أهداف الدقائق الأخيرة، ففي الدور الربع النهائي كان متأخرا بهدف أمام أستراليا، لكنه أدرك التعادل بفضل هدف سجله اللاعب هوانغ هي تشان في الدقيقة 90+6.

وذهبت المباراة للأشواط الإضافية وتمكن قائد المنتخب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 104، ليقود منتخب بلاده إلى نصف النهائي لمواجهة الأردن.

وفي دور الـ16 أيضا نجح المنتخب الكوري الجنوبي في تسجيل هدف التعادل أيضا أمام المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث ظل المنتخب السعودي متقدما بهدف نظيف حتى الدقيقة التاسعة من الوقت البدل الضائع والتي شهدت تسجيل اللاعب تشو كيو سونغ هدف التعادل للمنتخب الكوري، ثم ذهبت المباراة لركلات الترجيح وفازت من خلالها كوريا الجنوبية وتأهلت إلى الدور الربع النهائي في حين ودع المنتخب السعودي المنافسة.

وفي دور المجموعات وتحديدا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، تجنب منتخب كوريا الجنوبية الخسارة أمام الأردن بفضل هدف سجله لاعب المنتخب الأردني يزن العرب بالخطأ في شباك منتخب بلاده في الدقيقة 90+1، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

كما سجل المنتخب الكوري الجنوبي أيضا هدفا عن طريق هيونغ مين سون في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء أمام ماليزيا خلال المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

دور الـ8

وفي مباراة مثيرة في دور الـ8 أدرك المنتخب الإيراني التعادل مع اليابان في الشوط الثاني وضغط بقوة حتى حصل على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة للوقت البدل الضائع سجل منها القائد علي رضا هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لإيران.