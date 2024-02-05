إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز مثير على يوفنتوس

فاز إنتر ميلان على غريمه يوفنتوس 1-صفر في ملعب سان سيرو بفضل هدف بنيران صديقة في الشوط الأول، وعانده القائم والحارس فويتشيخ شتينسني في الشوط الثاني ليعزز -الأحد- صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل فيديريكو غاتي لاعب يوفنتوس هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ37 ليمنح إنتر ميلان التقدم.

وأرسل إنتر عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء أخفق غاتي في تشتيتها ليضع الكرة داخل شباك فريقه.

وكاد هاكان شالهان أوغلو أن يضيف الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة الـ57، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر.

واقترب غاتي من تعويض الخطأ الذي ارتكبه في الشوط الأول بتسديدة هائلة في الدقيقة الـ67 من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

ورد إنتر بمحاولة خطيرة انتهت بعرضية من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة استقبلها نيكولو باريلا الذي أفلت من الرقابة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس شتينسني ببراعة في الدقيقة الـ69.

كما أنقذ حارس يوفنتوس محاولة خطيرة من ماركو أرناوتوفيتش من داخل المنطقة في الدقيقة الـ87.

ورفع إنتر رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة في الصدارة متقدما بـ4 نقاط على يوفنتوس الثاني الذي لعب 23 مباراة.