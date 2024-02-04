ميلان يهرب من فخ فروزينوني في الدوري الإيطالي

تفادى ميلان مفاجأة مضيفه فروزينوني وقلب عليه الطاولة ليخرج فائزا 3-2 ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبعد تعادله مع ضيفه بولونيا 2-2 في المرحلة الماضية، كاد "الروسونيري" يقع في فخّ التعادل مجددا وبالنتيجة عينها لكن البديل الصربي لوكا يوفيتش الذي سجّل خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم قاده إلى الفوز الـ15 هذا الموسم بتسجيله هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 81.

افتتح المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو التسجيل لميلان (17) وعادل الأرجنتيني ماتياس سوليه من ركلة جزاء (24) قبل أن يضيف لوكا ماتزيتيلي هدفاً ثانياً لأصحاب الأرض (65).

ميلان ينجح في الفوز على مضيفه فروزينوني بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ23 من الكالتشيو ✅ شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#فروزينوني_ميلان pic.twitter.com/cwFggnCNwS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 3, 2024

وأدرك ماتيو غابيا التعادل (72) قبل أن يقتنص يوفيتش هدف الفوز بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة 79.

ورفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه إنتر المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة ويلعب مع يوفنتوس الثاني (53) في قمّة مرتقبة الأحد.

في المقابل تجمد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.