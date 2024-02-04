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ميلان يهرب من فخ فروزينوني في الدوري الإيطالي

يوفيتش سجل هدفا في الوقت القاتل لميلان ومنحه 3 نقاط رفعت رصيد الفريق إلى 49 نقطة في المركز الثالث (غيتي)
4/2/2024-|آخر تحديث: 4/2/202401:37 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تفادى ميلان مفاجأة مضيفه فروزينوني وقلب عليه الطاولة ليخرج فائزا 3-2 ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبعد تعادله مع ضيفه بولونيا 2-2 في المرحلة الماضية، كاد "الروسونيري" يقع في فخّ التعادل مجددا وبالنتيجة عينها لكن البديل الصربي لوكا يوفيتش الذي سجّل خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم قاده إلى الفوز الـ15 هذا الموسم بتسجيله هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 81.

افتتح المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو التسجيل لميلان (17) وعادل الأرجنتيني ماتياس سوليه من ركلة جزاء (24) قبل أن يضيف لوكا ماتزيتيلي هدفاً ثانياً لأصحاب الأرض (65).

وأدرك ماتيو غابيا التعادل (72) قبل أن يقتنص يوفيتش هدف الفوز بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة 79.

ورفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه إنتر المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة ويلعب مع يوفنتوس الثاني (53) في قمّة مرتقبة الأحد.

في المقابل تجمد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر : وكالات