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ميلان يهرب من فخ فروزينوني في الدوري الإيطالي

يوفيتش سجل هدفا في الوقت القاتل لميلان ومنحه 3 نقاط رفعت رصيد الفريق إلى 49 نقطة في المركز الثالث (غيتي)
4/2/2024-|آخر تحديث: 4/2/202402:54 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تفادى ميلان مفاجأة مضيفه فروزينوني وقلب عليه الطاولة ليخرج فائزا 3-2 ضمن المرحلة الـ23 من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبعد تعادله مع ضيفه بولونيا 2-2 في المرحلة الماضية كاد "الروسونيري" يقع في فخ التعادل مجددا وبالنتيجة عينها، لكن البديل الصربي لوكا يوفيتش -الذي سجل خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم- قاده إلى الفوز الـ15 هذا الموسم بتسجيله هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الـ81.

وافتتح المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو التسجيل لميلان (17) وعادل الأرجنتيني ماتياس سوليه من ركلة جزاء (24)، قبل أن يضيف لوكا مازيتيلي هدفا ثانيا لأصحاب الأرض (65).

وأدرك ماتيو غابيا التعادل (72)، قبل أن يقتنص يوفيتش هدف الفوز بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة الـ79.

ورفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق 5 نقاط عن جاره وغريمه إنتر المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة ويلعب مع يوفنتوس الثاني (53) في قمة مرتقبة الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز الـ14.

المصدر : وكالات