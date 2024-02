أمضى نجم الأرجنتين ليونيل ميسي 3 أيام سعيدة وسط جماهير مشجعيه في هونغ كونغ لكنها انتهت بخيبة أمل لمعجبيه لأن نجمهم المفضل لم يشارك في المباراة الودية التي فاز فيها فريقه إنتر ميامي الأميركي 4-1 على تشكيلة من فرق الدوري المحلي أمام مدرجات امتلأت بالجماهير اليوم الأحد.

ورددت الجماهير هتافات تطلب من المنظمين "إعادة الأموال" وقالت حكومة هونغ كونغ إن منظمي المباراة تاتلر آسيا قد يواجهون تقليصا في التمويل بعد بقاء ميسي على مقاعد البدلاء خلال المباراة.

وقالت الحكومة في بيان إن لجنة الأحداث الرياضية الكبرى منحت 15 مليون دولار محلي (1.92 مليون دولار أميركي) للحدث إلى جانب منحة قدرها مليون دولارمحلي للملعب.

وأضافت "فيما يتعلق بعدم لعب ميسي المباراة اليوم، فإن الحكومة، وكذلك جميع مشجعي كرة القدم، يشعرون بخيبة أمل شديدة بشأن ترتيبات المنظم. المنظم مدين لجميع مشجعي كرة القدم بالتفسير".

وجاء في البيان أيضا "ستتخذ لجنة الأحداث الرياضية الكبرى إجراءات المتابعة مع المنظم وفقا للشروط والأحكام، والتي تتضمن تقليل مبلغ التمويل نتيجة عدم خوض ميسي المباراة".

وتدفق نحو 40 ألف مشجع إلى ملعب هونغ كونغ أمس السبت لمتابعة تدريب الفريق الأميركي وهتفوا مرددين اسم ميسي ورافعين القميص رقم 10 بينما تفاعل النجم الأرجنتيني الذي كان متواجدا في الملعب وتدرب أيضا.

وقال المشجع آسر مبارك (16 عاما) "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب ميسي. هو نجمي المفضل منذ اليوم الأول. هذه هي أول مرة أرى فيها ميسي شخصيا. لذا فهو يوم مميز جدا وسأتذكره طوال حياتي".

وأحاط الكثير من المعجبين بميسي (36 عاما) الفائز بكأس العالم منذ وصوله إلى هونغ كونغ قادما من السعودية الجمعة الماضي بينما انتظر مئات من المعجبين خارج فندق الفريق لرؤية اللاعب الأسطورة".

وقال الطالب جاري تشينغ (19 عاما) "أشعر بحماس غير عادي اليوم لأنني من أشد المعجبين بميسي منذ 2014 عندما بدأت مشاهدة كرة القدم لكني لم أحصل على فرصة للاقتراب منه من قبل".

وأضاف "اليوم الكلمات لا يمكن أن تصف شعوري. فعندما يكون ملك كرة القدم على بعد أمتار فقط منك فإن الإثارة تتجاوز الكلمات. أنا سعيد للغاية".

Sailor with the header to call game 💥 #HKGvsInterMiamiCF I 1-4 pic.twitter.com/oUF0tJsuJN

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024