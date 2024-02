منديل وقع عليه أول عقد لميسي مع برشلونة يعرض بالمزاد العلني

ينتظر عشاق كرة القدم وجامعو متعلقات المشاهير على حد سواء بفارغ الصبر المزاد العلني لقطعة تاريخية غيرت مسار مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل جذري.

ومن المقرر أن يتم طرح المنديل الشهير الذي كتب عليه ميسي عقده الأول مع نادي برشلونة في 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2000، عندما كان عمره 13 عاما في دار مزادات بونهامز البريطانية المرموقة، في الفترة ما بين 18 و27 مارس/آذار القادم.

ومن المتوقع أن يفتتح المزاد بـ300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).

🕰 | FACTS | Lionel Messi signed his first contract with the Barca on a napkin when he was just 12 years old, now this napkin that was used to hire the player is displayed in the museum of the Catalan club. pic.twitter.com/5gNNUyP9GC — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 11, 2018

وحفظت هذه القطعة الاستثنائية من تذكارات كرة القدم، بعناية في خزانة تحت وصاية هوراسيو جاجيولي، ممثل ميسي في ذلك الوقت.

ولا يحمل المنديل الأيقوني توقيعات الشاب الأسطورة نفسه فحسب، بل حمل أيضا توقيعات المدير الرياضي لبرشلونة -وقتها- كارليس ريكساتش، وجوسيب ماريا مينغويلا، مكتشف المواهب الذي يُنسب إليه الفضل في اكتشاف ميسي.

ولعب مينغويلا دورا محوريا في رحلة ميسي إلى برشلونة، حيث أشرف على إقامة البولغا ورفاهيته مع والده، خورخي، منذ سبتمبر/أيلول 2000 حتى استقروا في المدينة.

Lionel Messi was discovered as a 12 year old by Carles Rexach, former Barcleona player and coach while in Argentina. He invited Messi and his father to Spain and signed a napkin to appease the father that he would sign the boy. The rest is history 🤯pic.twitter.com/xo7xhrfBbj — Stokdog (@stokdog) December 16, 2021

ويحمل المنديل، الذي تم التوقيع عليه خلال مأدبة غداء في مونتجويك، التزاما مكتوبا من كارليس ريكساتش.

ويشهد النقش، بالحبر الأزرق، على الالتزام الرسمي الذي تم التعهد به في ذلك اليوم الذي لا يُنسى.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس "إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينغيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".

The napkin that Messi signed his first Barcelona contract on will now be auctioned pic.twitter.com/PsgLwuzgnS — WES40K SPORTS (@wes40k) February 1, 2024

وعقب ذلك، تم التوقيع رسميا على الاتفاق، الذي صادق عليه رئيس النادي آنذاك خوان غاسبارت رسميا في نفس الليلة.

وكان من المفترض أن يذهب المنديل إلى متحف برشلونة في الأصل.

وأعرب جاجيولي عن نيته التبرع بهذه القطعة التاريخية التي لا تقدر بثمن لمتحف نادي برشلونة. ومع ذلك، يبدو أن المشاعر قد تغيرت، حيث وجد المنديل نفسه في مبنى المزاد وليس داخل المتحف.

ومع اقتراب موعد المزاد، يترقب عالم كرة القدم بفارغ الصبر من سيصبح المالك الفخور لهذا المنديل التاريخي، الذي يمثل جزءا من الرحلة الاستثنائية التي قادت ميسي إلى أن يصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.