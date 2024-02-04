قائد منتخب قطر يعادل رقم ميسي وراموس

عادل نجم نادي السد وقائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، عدد المباريات الدولية للنَجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما شارك أمس السبت في مباراته رقم 180 التي فاز فيها العنابي على أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وفاز المنتخب القطري على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليضرب الفريق الملقب بـ(العنابي) موعدا مع نظيره الإيراني يوم الأربعاء المقبل على ملعب الثمامة المونديالي.

وسدد الهيدوس (33 عاما) الكرة التي سجلت منها قطر التقدم في الدقيقة 27.

وقفز الهيدوس إلى المركز الثامن في قائمة أكثر لاعبي العالم خوضا للمباريات الدولية، متساويا مع ميسي، والنَجم الإسباني سيرخيو راموس، بينما ينفرد النَجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب عميد لاعبي العالم حتى الآن بـ205 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

ويبتعد رونالدو بفارق 9 مباريات عن صاحب المركز الثاني بدر المطوع لاعب منتخب الكويت الذي لعب 196 مباراة، وفي المركز الثالث الماليزي تشين آن سوه، الذي لعب 195 مباراة، وفي المركز الرابع النَجم المصري السابق أحمد حسن (184 مباراة).

وشارك الهيدوس في جميع مباريات المنتخب القطري بكأس آسيا المقامة حاليا، أمام منتخبات لبنان، وطاجيكستان، والصين في المجموعة الأولى، ولعبَ مباراة الدور الثمن النهائي أمام فلسطين كذلك .