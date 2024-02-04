شاهد.. مدرب اليابان يجتمع باللاعبين في الملعب بعد الخسارة من إيران بكأس آسيا

في لقطة غير مألوفة في عالم كرة القدم اجتمع مدرب اليابان هاجيمي مورياسو بلاعبي منتخب الساموراي في أرضية الملعب وأمام الجماهير بعد الخسارة أمام إيران في ربع نهائي كأس آسيا المقامة بقطر.

وخسر منتخب اليابان في الوقت القاتل أمام إيران بنتيجة 1-2، ليودع "الساموراي" كأس آسيا من ربع النهائي.

وبعد الخسارة الدرامية بركلة جزاء نفذها علي رضا جهانبخش قائد منتخب إيران في الدقيقة الـ96 دخل مورياسو أرضية ميدان "ملعب المدينة التعليمية" بعد إطلاق صفارة النهاية وألقى محاضرة فنية على اللاعبين.

وواصل منتخب اليابان فشله في تحقيق لقب كأس آسيا منذ الظفر به لآخر مرة في نسخة قطر 2011.

وكان منتخب "الساموراي" من أبرز المرشحين للفوز باللقب القاري هذا العام، قبل أن ينجح المنتخب الإيراني في إقصائه من البطولة.

ويعتبر المنتخب الياباني الأكثر فوزا بلقب نهائيات كأس آسيا بـ4 مرات خلال أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

وباتت صدارة منتخب اليابان لقائمة الأكثر تتويجا مهددة بعد وصول إيران إلى نصف النهائي.