رسالة مبطنة من أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى تشافي المدير الفني لبرشلونة

هاجم مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي منافسه مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز باعثا له رسالة مبطنة بعد انتقاده النادي الملكي واتهامه بأنه يضغط على الحكام.

وكان هيرنانديز قد أطلق تصريحات هاجم فيها ريال مدريد بسبب هجومه على التحكيم، مؤكدا أن الدوري الإسباني "مغشوش بالكامل"، وأن "هذا ما يراه حتى الضرير".

وقال إنه يتفق مع رئيسه خوان لابورتا "بنسبة 100%" على أن منافسة كرة القدم "مغشوشة" في إسبانيا.

ووصف هيرنانديز مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين"، على اعتبار أن الحكام يتأثرون بها.

🧢 Barcelona coach Xavi Hernandez complained Friday rivals Real Madrid are influencing referees "every week" and said it meant La Liga was "completely adulterated" 🗣️ "I don't like that they are influencing referees and they are doing it every week" pic.twitter.com/9nZrKzGjEm — BeSoccer (@besoccer_com) February 2, 2024

وختم بالقول "هذا يشوه المسابقة ويؤثر عليها بالكامل، وهذا ما يراه حتى الأعمى".

ولما سُئل أنشيلوتي عن هذا الأمر في مؤتمره الصحفي قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد وجه ملامة مستترة إلى هيرنانديز.

وقال "أعتقد أنني محترف، ولا أريد النزول إلى هذا المستوى احتراما لكرة القدم الإسبانية، لا تسألني أكثر عن هذا لأنني لا أريد التحدث بمستوى لا يليق بالمحترفين".

🚨🚨🚨🚨🎥 مترجم | – تشافي كرر بالأمس أن الدوري مغشوش ، ما رأيك ؟ انشيلوتي : أعتقد أنني محترف ، كمحترف، لا أريد النزول إلى هذا المستوى إحتراماً لكرة القدم الإسبانية. pic.twitter.com/YlV9dFzQBg — محمود مجيد (@MMajeedX) February 3, 2024

وبالطريقة نفسها رد المدرب الإيطالي على اتهامات رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قائلا "لن أهبط إلى هذا المستوى" حينما وُجّه إليه سؤال آخر من الصحفيين عن التصريحات التي صدرت في الساعات القليلة الماضية من جانب النادي الكتالوني.

وشعر أنشيلوتي -الذي كانت تربطه علاقة جيدة بتشافي- بخيبة أمل كبيرة من تصريحات المدرب الكتالوني بعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقرارات التي اتخذها حكم المباراة بناء على طلب التحكيم عبر الفيديو (فار).