رسالة مبطنة من أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى تشافي المدير الفني لبرشلونة

هاجم مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي منافسه مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز باعثا له رسالة مبطنة بعد انتقاده النادي الملكي واتهامه بأنه يضغط على الحكام.

وكان هيرنانديز قد أطلق تصريحات هاجم فيها ريال مدريد بسبب هجومه على التحكيم، مؤكدا أن الدوري الإسباني "مغشوش بالكامل"، وأن "هذا ما يراه حتى الضرير".

وقال إنه يتفق مع رئيسه خوان لابورتا "بنسبة 100%" على أن منافسة كرة القدم "مغشوشة" في إسبانيا.

ووصف هيرنانديز مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين"، على اعتبار أن الحكام يتأثرون بها.

🧢 Barcelona coach Xavi Hernandez complained Friday rivals Real Madrid are influencing referees "every week" and said it meant La Liga was "completely adulterated"

🗣️ "I don't like that they are influencing referees and they are doing it every week" pic.twitter.com/9nZrKzGjEm

— BeSoccer (@besoccer_com) February 2, 2024