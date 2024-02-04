تشافي يرد على أنشيلوتي: برشلونة يدفع ضريبة قضية نيغريرا

في محاولة لتلطيف الأجواء، رد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني على رسالة المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بسبب تصريحات أسيء فهمها من طرفه على ما يبدو.

فبعد فوز برشلونة على ألافيس السبت، ذهب تشافي إلى المؤتمر الصحفي وأعطاه الصحفيون خيار الرد على الإيطالي، لكنه لم يرغب في ذلك. وقال مبتسما "لدي علاقة جيدة جدا مع أنشيلوتي، ربما شعر بالضغط بسبب كلماتي".

ورفض تشافي الدخول في هذا النزاع وعلق بالقول "ليس لدي ما أقوله له، هذا الأمر لا يتعلق به. أكن كل احترامي لأنشيلوتي".

ما احتاج تشافي للحديث عنه بالطبع هو التحكيم، الذي لم يعجبه على الإطلاق ويعتقد أن لديه تفسيرا للعديد من القرارات غير المواتية ضد فريقه. وقال "نحن ندفع الآن ثمن قضية نيغريرا".

ويرى تشافي أن الأخطاء التحكيمية ضد فريقه ما هي إلا محاسبة للنادي على اتهامه في قضية خوسيه نيغريرا نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، التي وصفتها الصحافة المحلية بـ"الفضيحة".

وواجه برشلونة واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، كان بطلها البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق بعد تعرضه للطرد أمام ألافيس.

وتحدث مدرب برشلونة في هذا الأمر قائلا "إنه خطأ فادح آخر من الحكام ضدنا، لقد رأيتموه، أطلب فقط أن يسمحوا لنا بالمنافسة".

وأضاف "إننا ندفع ثمن قضية نيغريرا، لكني لن أتحدث عن الحكام، لقد رأيتم ما حدث، لن أقول خطأ تحكيمي جديد وإلا ستقتلوني".

ويتهم برشلونة بتقديم أموال لنيغريرا على مدار علاقة عمل معه تجاوزت 10 سنوات، وهو ما يعرض النادي لاتهام بالفساد الرياضي، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه البارصا، بحسب تشافي.

وكان أنشيلوتي قد صرح يوم السبت بأنه لن ينجرف إلى حرب كلامية عن التحكيم بسبب تصريحات مسؤولي برشلونة، في إشارة غير معلنة لتشافي وخوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني اللذين هاجما ما وصفاه بـ "التحيز التحكيمي لريال مدريد".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء أتلتيكو مدريد مع "الميرينغي" بأنه لن يهبط بمستواه لمثل هذه الحروب الكلامية التي يشعلها الإعلام.